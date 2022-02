Jacky Bracamontes se defiende de las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez: "Jamás lo haría" Desde México, y frente a un sinfín de micrófonos, la actriz reaccionó con estas palabras a lo que hace unas semanas expresó la que fuera pareja de William Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas Elizabeth Gutiérrez hablaba por primera vez de una situación muy personal de su vida que, sin citar el nombre de Jacky Bracamontes, estaba referida a ella. Durante una entrevista con su compañera y amiga Érika de la Vega, la ex de William Levy aseguró no necesitar amarrar a ningún hombre tal y como se había dicho de ella en el pasado. Incluso hizo referencia al libro escrito por la también presentadora La pasarela de mi vida, donde se recogían episodios de su relación con el cubano. "Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo", aseguró Ely. Ahora le toca el turno a Jacky quien acorralada por los medios durante una visita a México se vio en la obligación de romper el silencio y contestar a todo lo dicho sobre su persona. Elizabeth Gutiérrez y Jacky Bracamontes Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Juan Manuel García/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images "Todo lo que dije está en el libro y se los estoy aclarando para que quien tenga duda lo lea y se recuerde lo que dije porque luego ponen en mi boca palabras que yo no dije. Si hay alguien que pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, y mucho menos de una mujer", dijo alto y claro sin mencionar a Elizabeth. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje se comprendió. Con esta invitación a la lectura de su biografía, Jacky dio a entender que tal cosa no había sucedido. Ante la pregunta de si se arrepiente de haber escrito ese libro que recoge momentos tan personales de su vida, también fue tajante: "Jamás... Lo hicieron más bomba de lo que es, lean el libro, lo que dije ya lo dije", prosiguió con una gran sonrisa. Al serle recordado por uno de los reporteros si se sentía vulnerada como mujer, respondió con cero dudas. "No, estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y con todas las vivencias que me han tocado vivir a través de mi vida que me han hecho ser la mujer que soy hoy. Una mamá feliz, orgullosa con muchas metas tanto en lo laboral como en lo personal y para mí lo más importante es educar a mis niñas para ser unas niñas de bien, sonrientes, felices y eso es en lo que yo me enfoco", finalizó. Unas declaraciones que denotan seguridad y cero culpabilidad por algo de lo que no se siente para nada responsable. Desde que Elzabeth hablar al respecto de su libro, parece que las ventas se han disparado. "¡Pues gracias!", bromeó Jacky.

