Jacky Bracamontes revela su retoque estético nunca antes revelado La actriz mexicana revela por primera vez su cirugía más importante en el rostro que todos desconocen. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Es uno de los rostros más hermosos de la televisión. Feliz mamá y esposa, Jacky Bracamontes posee una belleza natural y cautivadora que no necesita de cirugías. En cambio, la actriz hizo en estos días una revelación que ha sorprendido a todos. La colaboradora del programa Netas Divinas confesó haber pasado por el cirujano plástico para cambiar una parte de su cara que ahora luce perfecta. Nunca antes lo había contado así, pero en esta charla de amigas y mujeres, finalmente se decidió a compartirlo y acabar con la intriga. “La nariz”, confesó a las chicas. “No me la operé por estética, bueno sí, pero no fue la principal razón”, dice mientras sus compañeras le aseguran que jamás se habrían imaginado que se había retocado esa parte de su rostro. “A los trece años me aventé a una alberca y con todo mi impulso, ya saben los borditos, en ese momento, zas, me rompí la nariz, el tabique”, cuenta la protagonista de Sortilegio. “Fui al cirujano y me dijo, ‘no te puedo operar, te aguantas después de los 17 años'”, recuerda angustiada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A los casi 18 años pasó por el bisturí y como ella misma dice, recuperó su vida. “No podía respirar, no podía hacer ejercicio, un drama. Lo que pasa es que yo tenía un huesito, así que ya que estás ahí pues me acomodó el tabiqué y me raspó (el hueso)”, recordó la feliz mamá de aquella época. El resultado salta a la vista, ahora tal y como ella misma expresó su pecho es lo siguiente en pasar por la sala de operación. Ser mamá ha pasado factura en esta parte de su cuerpo y Jacky ya está preparada para dar ese paso. ¡Ánimo compañera! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Jacky Bracamontes revela su retoque estético nunca antes revelado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.