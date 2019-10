Jacky Bracamontes revela que sufrió violencia de pareja: "En una de esas él me sacó de mis casillas y le pegué" La presentadora reconoció en su programa Netas divinas que estuvo en una relación de pareja en la que sufrió de violencia verbal. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque ahora disfruta de una relación de pareja sana junto a su esposo, el piloto de autos Martín Fuentes, Jacky Bracamontes llegó a sufrir en el pasado de violencia verbal de una de sus exparejas. Así lo relevó la actriz y presentadora mexicana recientemente en su programa Netas Divinas (Unicable), donde Jacky habló largo y tendido sobre este amargo momento que vivió. “[Era] una relación de violencia verbal, o sea de quererme hacer menos para él sentirse más”, se sinceró la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Heridas de amor (2006), Las tontas no van al cielo (2008) y Sortilegio (2009). Bracamontes reconoció en el citado programa que la situación entre ella y esa expareja llegó a tal extremo que un día desembocó en una fuerte pelea en la que hubo golpes de por medio. “En una de esas él me sacó de mis casillas y empecé ‘cállate, cállate’ y empecé a pegarle, yo a él. Pero imagínate cuánto tiempo tenía ya pasando esto para que yo llegara a ese punto”, contó la bella conductora. “Seguramente no le pegué fuerte, qué tan fuerte puede pegarle un manotazo”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene cerca de 5 millones de seguidores solo en Instagram, aseguró que nunca en su vida había reaccionado de esa manera tan violenta como ese día. “Nunca en mi vida me había salido de mi ser y claro que eso lo calmó a él porque nunca había reaccionado yo así”, aseveró la conductora, quien dejó claro que después de eso nunca más volvió a tolerar que un hombre la tratara de esa manera tan violenta. Advertisement EDIT POST

Jacky Bracamontes revela que sufrió violencia de pareja: "En una de esas él me sacó de mis casillas y le pegué"

