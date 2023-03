Jacky Bracamontes remodela su casa y muestra el espectacular resultado: "Se veía triste" La actriz y conductora compartió cómo quedó su hogar tras los cambios realizados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que acabara la Navidad, a Jacky Bracamontes le ha rondado por la cabeza la idea de darle un cambio a su hogar, y parece que llegó el momento. La actriz mexicana se ha decidido a dar el paso y remodelar algunas salas y rincones de su espectacular vivienda en Miami. Cómplice siempre con sus seguidores, la protagonista de La suerte de Loli, abrió las puertas de su casa para mostrar los cambios que realizó. Encantada con los resultados que le han dado una energía y giro totalmente distinto al ambiente, la también conductora hizo un tour por los diferentes rincones. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes remodela su casa | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Getty Images) La feliz mamá de 43 años no pudo esconder el entusiasmo que sintió al ver la transformación de espacios tan importantes como la sala, de la mano de su amigo y decorador Galo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de haber quitado lo de Navidad, sentí que mi casa se veía fea, como triste, como vacía, como que le faltaba vida y le faltaba un toque", expresó en este video de Facebook. Reconoce que, aunque tiene otros muchos talentos, lo de decorar la casa no es lo suyo, por eso decidió recurrir a los expertos. El antes y el después es increíble, pareciera una casa distinta, y solo con el cambio de algunos detalles, colores y adornos. "Vamos a ver en estos espacios vacíos, qué es lo que hace Galo", expresó mostrando algunas mesas del jardín, la sala y también zonas como el baño. Jacky y su decorador se fueron de compras y regresaron con vasijas nuevas, flores blancas y adornos en esa tonalidad que dieron amplitud, frescura y y alegría a su casa. "Hiciste milagros, te quedó hermoso, Galo. Hiciste magia con estas flores", le dijo a su amigo quien, a su vez, le agradeció a ella el haberle acompañado a las tiendas y haberse implicado tanto. ¡El resultado no pudo ser mejor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jacky Bracamontes remodela su casa y muestra el espectacular resultado: "Se veía triste"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.