Jacky Bracamontes comparte la sorpresa de su esposo en su cumpleaños: "Casi le da un infarto" ¡La actriz se quedó sin palabras al ver lo que su marido le tenía preparado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de llevar casi 12 años de casados y tener 5 hijas, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes pueden presumir de ser una de las parejas más estables del entretenimiento. Los enamorados siempre sacan el momento y encuentran el detalle que mantenga viva la chispa de su relación. Justo lo que acaba de ocurrir con motivo del cumpleaños de la actriz mexicana. La feliz mamá acaba de cumplir 43 primaveras y lo hacía con una sorpresa que no se esperaba para nada. Un regalo de su marido que ambos han compartido en sus redes sociales. Jacky Bracamontes y su esposo Jacky Bracamontes es sorprendida por su esposo en su cumpleaños | Credit: Mezcalent "Casi le da un infarto a mi Jacky, pero como siempre y cada año quería pasar su cumple en Guadalajara, este año no se pudo, tuve que improvisar y traer lo más oriundo de nuestro México", explicó junto a un video que conmovió a los seguidores de la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martín se las ingenió para que a su pareja no le faltara una buena banda de mariachis, de las mejores de Miami, para que le cantaran las mañanitas. Una serenata que la despertó y le arrancó la primera sonrisa del día. "¡Así de festejada! ¡Gracias mi Martín por esta sorpresa tan linda!", escribió emocionada. Las imágenes muestran a una Jacky casi sin poder creer lo que ve. En pijama, la también conductora saltó, bailó y disfrutó este momento tan especial. Y eso es tan solo el comienzo de un día que promete ser entrañable. ¡Muchas felicidades!

