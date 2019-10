Jacky Bracamontes reaparece tras pasar por quirófano y hacerse "algunos arreglitos" estéticos La actriz mexicana por fin se ha dejado ver después de dejarse mimar por el bisturí y hacerse algunos retoques en su cuerpo tras cuatro embarazos. ¡Así luce Jacky! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dos días después de anunciar que había sido hospitalizada para hacerse unos retoques estéticos, Jacky Bracamontes ha sido de lo más generosa y nos ha contado cómo ha ido todo. Su reaparición ha sido en redes donde aunque se ve cansada y adolorida, ha querido mandar un mensaje positivo a todos sus seguidores. "Hoy fue un día complicado pero vamos bien. Gracias por preocuparse por mí", escribió la actriz junto a una imagen donde emplea algunos filtros de Instagram que no impiden ver su cara de agotamiento. Jacky compartió con todos en su perfil que después de cuatro partos su cuerpo necesitaba una buena puesta en marcha y que por eso recurría al bisturí. "Tiempo de hojalatería y pintura, bisturí ven a mí", escribió divertida. Image zoom Jacky Bracamontes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les contaré urgente", añadió. Dicho y hecho, con esta imagen, nuestra querida Jacky ha querido hacernos llegar que a pesar de las molestias se encuentra en plena forma y en proceso de recuperación. "El doctor dice que lo voy a odiar por una semana entera", expresó la intérprete de 39 años. No ha especificado qué se ha hecho exactamente pero a juzgar por sus palabras no ha sido cosa de poco. La protagonista de "Sortilegio" y presentadora de La Voz dio a luz a sus gemelas Emilia y Paula en diciembre del 2018, un embarazo complicado que se hizo un poquito más cuesta arriba. A pesar de su rápida transformación como hemos podido ver en sus imágenes en bikini de este verano no está como a ella le gustaría así que nada mejor que sentirse bien con una misma. Te deseamos una pronta recuperación y te mandamos toda la fuerza Jacky. Advertisement

Close Share options

Close View image Jacky Bracamontes reaparece tras pasar por quirófano y hacerse "algunos arreglitos" estéticos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.