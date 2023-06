Jacky Bracamontes comparte impactante momento en Hawaii: "Se me paralizó el corazón" La conductora y su familia están pasando unos días de ensueño en la isla, pero reconoce haber pasado nervios al presenciar esta escena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Después de unos días de intenso trabajo y madrugones para acompañar a sus colegas del programa Hoy día de cada mañana en Telemundo, Jacky Bracamontes hizo las maletas y partió de vacaciones con su numerosa y feliz familia. La conductora, quien forma parte de la lista de los 50 Más Bellos de People en Español, está compartiendo con lujo de detalles las aventuras vividas junto a sus amores en la paradisíaca Hawaii. A través de sus redes, sus seguidores han sido testigos de las actividades y retos que están asumiendo al atreverse a hacer cosas que requieren de valentía, atrevimiento y mucha adrenalina. Las más echadas para adelante son las hijas de Jacky, quienes se han bañado en las aguas de Maui para hacer snorkling rodeadas de toda especie de peces. Eso sí, siempre acompañadas por el mayor aventurero de la manada, su papi, Martín Fuentes. Jacky Bracamontes Las familia de Jacky Bracamontes en Hawaii | Credit: IG/Jacky Bracamontes/Martin Fuentes Jacky Hawaii Hijas de Jacky Bracamontes haciendo snorking en Hawaii | Credit: IG/Jacky Bracamontes/Martín Fuentes Además de surcar los mares, también se han atrevido a hacer hiking, e incluso saltar desde importantes alturas en unas salvajes cascadas del lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue precisamente en este momento que a Jacky se le salía el corazón pues, algunas de sus hijas, las mayores, es decir, Jacky y Carolina, saltaron desde un punto considerablemente elevado, ¡y lo hicieron de maravilla! "¡Las aventuras no paran en esta familia! Ahora fuimos a hacer hiking y aventarnos de unas cascadas. En el último video se me paralizó un poco el corazón", reconoció la también actriz mexicana. Un viaje lleno de experiencias en estas merecidas vacaciones familiares.

