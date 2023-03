¡La espectacular casa de campaña donde Jacky Bracamontes se hospeda con su familia! La actriz y su familia eligieron este idílico lugar para sus vacaciones. ¡Adiós glamour, hola diversión y pura aventura campestre! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del esperado Spring break, muchas familias aprovechan para salir unos días de vacaciones con los más pequeños de la casa. Eso fue precisamente lo que hicieron Jacky Bracamontes, su esposo y sus pequeñas. Pero, esta vez, dejaron la playa y los hoteles glamurosos a un lado, para vivir una auténtica aventura en el campo. Desde una zona muy rural, rodeada de animales, vegetación y, sobre todo, pura diversión, la actriz mostró la espectacular casa de campaña donde se hospedaron durante estos días. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes | Credit: Facebok(Jacky Bracamontes "Family glamping", escribió la también conductora, quien se dejó ver hecha una auténtica cowgirl junto a sus hijas con look ideal para la ocasión. Por esta vez se olvidaron de hoteles 5 estrellas para experimentar lo que es estar en el medio de la nada y en plena naturaleza. La feliz mamá tomó algunas imágenes de este viaje tan diferente y lo mostró encantada a sus seguidores en redes. "En una nueva aventura en familia nos vinimos a quedar en una casa de campaña en Florida. Les muestro un poco de lo que fue esta experiencia increíble ¡Las locuras de estas niñas no paran!", expresó. La casita de campo, también conocida como tienda de campaña, resultó ser de lo más acogedora. Situada en el medio de la naturaleza, experimentaron de primera mano todo lo que se vive en el campo, desde los paseos en medio de atardeceres únicos, hasta disfrutar de una fogata antes de dormir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una experiencia única en familia que sus pequeñas gozaron inmensamente tal y como muestran las divertidas imágenes. Además de Jacky, su esposo Martín Fuentes y las niñas, su perrita Luna también se sumó a la aventura. Sin duda, una vivencia inolvidable.

