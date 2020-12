Close

Así luce el espectacular arbolito de Navidad de Jacky Bracamontes Con calcetines de Papá Noel personalizados y delicados detalles en rojo, plateado y blanco, la actriz dio la bienvenida a su mes favorito. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el espíritu navideño en el corazón, la presentadora de televisión mexicana Jacky Bracamontes dio la bienvenida a las fiestas y reveló a través de las redes cómo decoró su arbolito de Navidad de su hogar. La actriz sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores de Instagram con varias fotografías de los delicados detalles con los que dio color a algunos de los rincones de su casa en Miami. Image zoom Credit: Instagram / Jacky Bracamontes Con delicados adornos en blanco, rojo y plateado, la esposa de Martín Fuentes optó por una decoración inspirada en el cascanueces con pequeños soldados sobre la mesa y finos ornamentos de dulces navideños. Image zoom Credit: Instagram / Jacky Bracamontes “¡Hola diciembre! (Mi mes favorito del año)”, escribió junto a las imágenes, al tiempo que agradeció al artista Galo Guilma por su trabajo. “Amé nuestro árbol”, agregó. Image zoom Credit: Instagram/ Jacky Bracamontes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la estrella de Telemundo que también es reconocida por sus memorables protagónicos en telenovelas como El Sortilegio y las Tontas no van al cielo, dejó ver las botitas rojas de Papá Noel personalizadas con los nombres de cada uno de los miembros de su familia adornando la chimenea. Image zoom Credit: Instagram / Galo Guilma Agradecida por su familia y su vida, Bracamontes escribió con motivo del Día de Acción de Gracias un mensaje para sus seguidores en Instagram. “Aunque no es una tradición que celebramos en México… siempre es linda una excusa para dar gracias por la familia, el amor y por supuesto la salud. ¡Los quiero mucho!”, apuntó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Así luce el espectacular arbolito de Navidad de Jacky Bracamontes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.