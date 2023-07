¿En qué anda Jacky Bracamontes tras un mes alejada de la televisión? Aunque la conductora de Telemundo lleva semanas desaparecida, ¡no ha parado! Esta es la nueva y divertida aventura en la que anda inmersa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Dónde está Jacky Bracamontes? Pues de vacaciones, dirán muchos. Desde hace casi un mes, la artista no ha vuelto a dejarse ver ni en la pantalla chica, ni en alfombras rojas, ¡ni tampoco por Miami! La feliz mamá de cinco está desaparecida y afrontando nuevas y divertidas aventuras más allá de la televisión. Por primera vez en su vida, se ha atrevido a hacer cosas que parecían imposibles e impensables. Generosa como siempre con sus seguidores, a ellos sí les ha ido reportando en qué anda metida junto a su esposo y gran cómplice en todo, Martín Fuentes, y, por supuesto, sus princesas. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes está desaparecida de la televisión por una buena causa | Credit: (Photo by Sergi Alexander/Getty Images) Desde su última aparición a finales de junio en Hoy día, Jacky lleva recorriendo la geografía de Estados Unidos en unas vacaciones que se salen de todo lo típico. Este año han decidido desconectar bien de tiempo y hacer algo a lo grande para regalarle a sus hijas uno de los veranos más apasionantes. Pero resulta que ellos, los papás, también lo están gozando como nunca antes. Desde que hicieran su primera parada en Las Vegas, ¡esto es un no parar! Después de pasar unos días en la ciudad de los casinos partieron rumbo a Hawaii, donde surfearon las olas, vieron mantarrayas, lucieron collares de flores en el cuello y bailaron al ritmo de la danza de Hula. A este viaje inicial, le han seguido Seattle, Washington, donde disfrutaron del friíto en pleno verano y recorrieron algunos de los parajes más bellos de la naturaleza del lugar. Por supuesto, ya que estaban cerca, fueron hasta Alaska donde, entre otras muchas cosas, también practicaron kayaking y se deslumbraron con los glaciares. "De los lugares más bonitos que he visitado. El contacto con la naturaleza te hace entender y admirar las maravillas que tenemos en este mundo y que hay que cuidar", escribió Jacky. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De estas aventuras de cuento, la familia al completo bajaron hasta Santa Mónica, visitaron los Universal Studios, después Great Peacock, en Tennessee para llegar finalmente a Aspen, Colorado, donde están conectando con lo más profundo de la naturaleza, sus montañas, lagos y valles que parecen de película, pero son una realidad. ¿Su más reciente locura aventurera en este paraíso terrenal? La propia Jacky lo ha compartido orgullosa ya que, por primera vez, se ha atrevido a hacer rafting con sus pequeñas. Las imágenes hablan por sí solas, una familia intrépida que, definitivamente, está viviendo uno de los veranos de su vida.

