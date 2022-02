Lo que realmente cuenta Jacky Bracamontes en su libro autobiográfico 'La pasarela de mi vida' sobre su romance con William Levy Elizabeth Gutiérrez se pronunció recientemente por primera vez sobre lo escrito por la conductora mexicana en su libro, ¿pero qué cuenta realmente Bracamontes en él? ¡Lo analizamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Elizabeth Gutiérrez; Jacky Bracamontes; William Levy | Credit: Mezcalent (x3) A 5 años de su lanzamiento, el libro autobiográfico de Jacky Bracamontes, 'La pasarela de mi vida', vuelve a estar de actualidad luego de que Elizabeth Gutiérrez reaccionara por primera vez recientemente a lo que la conductora mexicana escribió en el mismo sobre el romance que, asegura, mantuvo con William Levy durante las grabaciones de la telenovela Sortilegio. "Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo", dijo muy segura de sí misma Gutiérrez en una entrevista con Érika de la Vega en el pódcast En defensa propia. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre", señaló Gutiérrez en relación a los señalamientos de que se había quedado embarazada para retener a Levy. "Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién", agregó sobre Bracamontes sin mencionar su nombre. ¿Pero qué cuenta realmente la protagonista de exitosas telenovelas como Las tontas no van al cielo y Sortilegio en 'La pasarela de mi vida'? La presentadora dedica una parte muy pequeña de su libro –lo que cuenta no supera las dos páginas– a hablar sobre su romance con Levy y lo hace dentro de un capítulo que tituló 'Gajes del oficio" en el que narra diferentes anécdotas sobre su carrera en el mundo de las telenovelas. Jacky Celebración del cumpleaños de William Levy en 2009 | Credit: Mezcalent Respecto a lo que atañe el galán cubano, Jacky cuenta que con William "desde el inicio todo fue una fiesta" debido a "su carácter alegre, dicharachero, bromista e ingenioso", que se veían "todo el tiempo, dentro y fuera del foro", que la hacía reír "como nadie", que "se sentía feliz" cuando estaban juntos y que "poco a poco esa química crecía dentro y fuera de los foros y las locaciones". La actriz rememora el día en que Levy la llevó en su coche hasta su casa y la besó en los labios cuando se despidieron, lo que en un primer momento la puso muy nerviosa y lo detuvo ya que sabía que tenía una mujer y un hijo y no se enredaría con un hombre en esa situación. Jacky relata que Levy lo miró entonces a los ojos y le aclaró que había terminado con su mujer "hacía tiempo" y que estaban separados, por lo que acabaron saliendo "a ver qué pasaba". Jacky Jacky y William en la presentación de la telenovela Sortilegio en 2009 | Credit: Mezcalent La presentadora reconoce que se ilusionó "después de pocos meses", pero que todo eso cambió cuando una tarde el actor le dijo que tenía que hablar con ella y le comunicó que la madre de su hijo estaba embarazada de él. Bracamontes admite que la noticia le "tomó por sorpresa" y que "la vuelta a la realidad" le dolió. Jacky Bracamontes Jacky y William recibiendo un premio en 2009 por el éxito de Sortilegio | Credit: Mezcalent "A pesar de haberme jurado que había terminado con ella, ahora resultaba que esperaba un hijo suyo. Los tiempos no cuadraban", escribe Jacky en su libro, donde admite que tuvo que tragarse el coraje y la desilusión. "Lo complicado fue seguir actuando y besándolo desde que ya no había nada entre nosotros". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora cuenta por último que "el idilio" entre ambos fue "breve" y que, al contrario de lo que suponía que ocurriría, continuaron "como buenos amigos". En su defensa Bracamontes ya fue criticada en su momento por hablar del romance que tuvo con Levy, lo que llevó a la conductora a comentar lo siguiente en una entrevista con People en Español: "Cuento lo que he aprendido, lo que me he tropezado, lo que he llorado, lo que he sufrido. Me he equivocado muchísimo, entonces lo que he aprendido de esos errores", declaró en 2017.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lo que realmente cuenta Jacky Bracamontes en su libro autobiográfico 'La pasarela de mi vida' sobre su romance con William Levy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.