Jacky Bracamontes no se arrepiente de contar sus intimidades en libro: "Un matrimonio no es fácil"

Jacky Bracamontes no se arrepiente de las revelaciones que hace en su autobiografía La pasarela de mi vida (Grijalbo). “Fue una forma de expresar el momento que estoy viviendo”, dice la actriz y presentadora mexicana, quien aparece en la nueva edición de People en Español a la venta ahora.

Aunque ha sido criticada en redes sociales por hablar de un romance que asegura tuvo con William Levy hace años cuando ambos grababan la novela Sortilegio, Bracamontes afirma que solo contó su verdad. “Cuento lo que he aprendido, lo que me he tropezado, lo que he llorado, lo que he sufrido”, añade. “Me he equivocado muchísimo, entonces lo que he aprendido de esos errores”.

Bracamontes también habla de su matrimonio con el corredor de autos mexicano Martín Fuentes, el padre de sus hijas Jacky, Carolina y Renata. “Bendito sea Dios estamos muy bien”, dice de su relación con su pareja, con quien confiesa haber tenido una crisis sentimental hace unos años que superaron con terapia. “Es un tema del que no quiero declarar más porque está claro en el libro, mi postura, lo que pienso, el proceso que viví está todo clarísimo ahí”, añade.

Hoy por hoy, su familia la enorgullece. “Me ha tocado aprender en este matrimonio y creo que a Martín también y un matrimonio no es fácil. Quien te diga que es fácil te está mintiendo. Es sentarte y decir: ‘Quiero estar contigo hoy, mañana y pasado también’. Me siento afortunada de tener una familia como la que tengo, incluyendo a mi marido, a nuestras hijas. Es todo lo que yo siempre había soñado”, afirma.

Publicar su autobiografía es un sueño cumplido y no haría nada diferente, asegura. “Me siento afortunada de haber vivido todo esto y con ganas de que vengan muchos años más para poder escribir una segunda”, concluye.