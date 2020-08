¡Qué arriesgada! Jacky Bracamontes impacta con sus dotes para este deporte extremo Las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes no son las únicas aficionadas a los deportes extremos. La presentadora publicó una serie de videos en sus redes sociales con el que queda claro que ella también es aventurera y le gusta la adrenalina. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes no son las únicas aficionadas a los deportes extremos. La presentadora publicó una serie de videos en sus redes sociales con el que queda claro que ella también es aventurera y le gusta la adrenalina. En uno de los clips vemos al esposo de la artista mexicana alentándola a que se lance a la piscina por medio de unos cuerdas que están atadas de extremo a extremo. Lamentablemente, Bracamontes falla en su primer intento y se cae de las cuerdas. Sin embargo en su segundo intento, la presentadora del reality La voz Kids se arma de valor, se lanza la piscina y empieza -poco a poco y siguiendo los consejos de su pareja - a a cruzar la piscina enfrentando los diversos obstáculos. Mira el video a continuación para ver si Jacky logró llegar a la meta: Muchos han criticado la manera en que Martín Fuentes pone a sus hijas a practicar deportes que implican peligro. En entrevista con la revista Mujer in Time, Bracamontes fue cuestionada al respecto. "Su vida son sus hijas, '¿tú crees que pondría en riesgo la vida de sus hijas?' Si les pone a hacer algo es porque sabe que él está ahí y que cualquier cosa responde, no la va a poner algo que arriesgue su vida, nunca, sus hijas son su todo", dijo en tono serio. "Lo que pasa es que quiere hacer a sus hijas sin miedo y aventadas, valientes y fuertes y yo estoy totalmente de acuerdo con eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqueline y Martin se convirtieron en padres primerizos en marzo de 2013. Hoy en día la pareja tiene 5 hijas: Jaqueline, Carolina, Renata y las mellizas Paula y Emilia.

