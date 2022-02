Jacky Bracamontes se la pasa en grande con su familia en medio de polémica con Elizabeth Gutiérrez Jacky Bracamontes disfrutó a lo grande en compañía de su familia, comiendo, montando bici, aparentemente ajena al torbellino causado por las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días no ha sido nada fáciles para Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Tampoco para Jacky Bracamontes. Años después de que la mexicana revelara en una autobiografía que sostuvo una relación con el cubano, Gutiérrez por primera vez habló del tema la semana pasada en un pódcast, en el que no se mordió la lengua. Pero como quien no se entera de las cosas, Bracamontes no respondió a las duras palabras de Gutiérrez y ha optado este fin de semana pasado por disfrutar la vida junto a sus cinco hermosas hijas, frutos de su matrimonio con Martín Fuentes. "Fin de semana de convivio intenso y feliz con las primas!!! No se vayan nuncaaaaa!!!", escribió en Instagram. La actriz compartió fotos del fin de semana en las que se ve que disfrutó a lo grande en compañía de su familia, comiendo, montando bici y gozando del buen tiempo en Miami. En los últimos días, Gutiérrez, Levy y Bracamontes se ha visto en el ojo del huracán luego de que la mexicoamericana comentara las revelaciones de Jacky de que sostuvo un romance con el actor cuando grabaron la telenovela Sortilegio, de la productora Carla Estrada. En el libro La pasarela de mi vida publicado en 2017, Bracamontes cuenta que Levy le hizo creer entonces que estaba separado de su pareja y que su relación llegó a su fin cuando el cubano le dijo que Gutiérrez estaba embarazada de su segundo hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sortilegio_JackieWilliam06 Credit: Mezcalent.com Ante la inferencia de que el embarazo había servido para evitar que Levy siguiera su romance con Bracamontes, Gutiérrez fue muy clara. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre", indicó en la entrevista con Érika de la Vega. "Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo", dijo la madre de los dos hijos del galán. Bracamontes no ha respondió a estas palabras. En cambio, colgó en sus redes un mensaje cargado de amor , donde compila momentos inigualables de su vida. "Nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré", escribió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jacky Bracamontes se la pasa en grande con su familia en medio de polémica con Elizabeth Gutiérrez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.