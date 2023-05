La divertida anécdota de Jacky Bracamontes junto a Thalía: "Pasó algo muy lindo"

Jacqueline Bracamontes está feliz de ser la presentadora del especial Billboard: Mujeres Latinas en la Música (Telemundo) junto con Ivy Queen, a transmitirse el próximo domingo 8 de mayo en Estados Unidos.

Con motivo de esta celebración, Jacky recordó un momento especial con Thalía y lo que espera de otras estrellas latinas que serán homenajeadas: Shakira, Ana Gabriel, Evaluna, Goyo y Natti Natasha.

"Este es un evento único, es la primera vez que se hace. Es un evento para mujeres, Mujeres latinas en la música de Billboard, con el título te lo digo todo".

Anécdota junto a Thalía

"Con Thalía pasó algo muy lindo. Yo traía unos escapularios que no me los quitaba, y un peinador amigo mío argentino que me junté con él, me dijo 'está increíble tu escapulario'; se lo di, 'no toma te lo regalo, yo consigo más, no te preocupes'.

"Al día siguiente o a la semana siguiente, no me acuerdo bien porque esto fue hace tiempo, él peinó a Thalía y a Thalía le encantaron los escapularios. Me habló Diego y me dice 'oye, Thalía ama los escapularios, los quiere'. ¡Ah, no! Me moví inmediatamente, y se los hice llegar a Thalía".

"La verdad es que yo me sentía feliz de poder compartir algo que le gustó y podérselo conseguir, y ya los entregué y tomé un vuelo y cuando salgo del vuelo prendo mi celular y escucho que tenía una mensaje de Thalía: '¡Jacky, muchas gracias! ¡Qué linda por el detalle!'. ¡Ay, no!, dije ¡cómo no estaba volando!, hubiera hablado con Thalía", dijo entre risas.

"La verdad muy contenta de poder volver a saludar a Thalía [en el especial de Billboard], abrazarla, porque es una mujer que admiro muchísimo".

Con las demás, no ha tenido tanta suerte..

"Con Shakira, por ejemplo, no he compartido así con ella, pero por ejemplo en algunos premios me tocó entregar un premio y ganó Shakira, entonces me acuerdo que recibió su premio descalza y así como que me impactó. Ojalá exista también la posibilidad de poder saludarla.