Jacky Bracamontes cierra con broche de oro el 2021 con vacaciones en Bahamas ¡Mira las fotos!

Jacky Bracamontes ha tenido un gran año. La actriz y presentadora mexicana disfrutó unas vacaciones en el Caribe antes de despedir del 2021. La exreina de belleza compartió fotos con sus hijas en un crucero en Bahamas.

Bellezas tropicales

La actriz y presentadora disfrutó un día de playa en Cayo Coco con sus mellizas Emilia y Paula.

Damas de rojo

Jacky Bracamontes compartió este retrato navideño junto a sus cinco princesas.

En familia

Jacky también posó frente al arbolito con su esposo Martín Fuentes y sus hijas.

El mejor regalo

Junto a sus hijas, Jacky celebró su cumpleaños 42 en Guadalajara, Jalisco.

De fiesta

En diciembre también cumplieron tres años sus mellizas Paula y Emilia, y celebraron con una fiesta de Frozen.

Sirenas

En diciembre viajó a Israel para copresentar Miss Universo junto a Cristian De la Fuente en Telemundo. También disfrutó de una visita al Mar Muerto junto a Adamari López, quien fue jueza del certamen de belleza.

Aventuras

Montando a camello en el desierto de Israel.

Agradecida

Celebrando el Día de Acción de Gracias junto a su esposo, sus hijas y su suegra.

Explorando

Caminando por un paisaje nevado durante unas vacaciones en Colorado.

Lindos recuerdos

"Congelados pero felices", escribió junto a esta foto en Colorado. Jacky —quien también fue animadora del concurso Así se baila de Telemundo este año— ha sabido encontrar un balance entre su carrera y momentos inolvidables con su familia.

