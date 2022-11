Chef Mauricio García comparte recetas de cena de Thanksgiving de Jacky Bracamontes El chef Mauricio García, quien preparó el festín del Día de Acción de Gracias de Jacky Bracamontes, comparte sus deliciosas recetas y consejos para Thanksgiving. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El chef Mauricio García, quien realizó la comida del Día de Acción de Gracias para Jacky Bracamontes, su esposo Martín Fuentes y sus hijas, habló con People en Español. El chef venezolano comparte sus consejos para que los festines de las fiestas de fin de año sean inolvidables. El dueño de la compañía de catering @SobreLaMesaFl y de la compañía @TortaStoreByMg comparte en exclusiva las recetas de la cena de Thanksgiving de la actriz y presentadora mexicana. ¿Cómo fue trabajar con Jacky y su familia? Para mí, la familia es lo primero siempre. Cocinar junto a Jacky fue una experiencia de las que me gusta contar, pues el ambiente familiar, colaborador, entusiasta y con todas las ganas de compartir se respiró constantemente. Además, son una familia hermosa que gusta de la buena mesa. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera como chef? La comida no solo se trata de sabores, presentaciones y texturas, sino que adicionalmente es un vehículo para transmitir emociones. Lograr una experiencia en donde el comensal, gracias a un sabor, recuerde algún momento de su vida, sin duda, es un aporte a su felicidad y eso es de las cosas que más valoro en mi profesión. Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Laura Barcelo @laurasbarcelo; Coordinación de eventos: @Coolcornerevents; Diseño de interiores: @Losdiassimples; Chef: @Chefmauriciogarcia; Catering: @Sobrelamesafl; Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg; PR: Latin Iconos @latiniconos ¿Qué consejos tienes para lograr un festín del Día de Acción de Gracias inolvidable? La organización es clave en la preparación de cada evento, sobre todo en la cocina. Una adecuada mise en place —o "tener todo listo"— será la clave para lograr un festín brutal. Sumado a esto, el compartir tareas con la familia te llevará a lograr que sea inolvidable. Recomendaría preparar la mesa, dar los últimos toques a la comida entre todos los que van a degustar los platillos, y creo que evitar los teléfonos para dedicarse a celebrar en familia es un consejo infalible. Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator Hair & Makeup: Laura Barcelo @laurasbarcelo Coordinación de Eventos: @Coolcornerevents Diseño De Interiores: @Losdiassimples Chef: @Chefmauriciogarcia Catering: @Sobrelamesafl Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg PR: Latin Iconos @latiniconos ¿Qué consejos tienes para el festín de Nochebuena? La Nochebuena es una fecha en donde la familia completa se reúne. Los sabores de la mesa deben resultar familiares, preparaciones de los miembros de la familia, o bien que les recuerden festividades pasadas. Utilicen productos de temporada y traten que las preparaciones como tal sean lo más sencillas posibles, sabores confortables. Sería ideal también darle cabida a platillos nuevos, a darle al paladar un rango más amplio que solo la comida tradicional. Chef Mauricio Garcia Credit: Cortesía ¿Qué platillo navideño no debe faltar en las fiestas de este año? Las preparaciones estofadas como el cerdo y la carne de res con salsas a base de vinos suelen ser las más adecuadas. De igual modo, los vegetales rostizados y la combinación de dulces con lácteos (por ejemplo, miel y quesos). Hay muchas recetas latinas que se ponen de manifiesto, hay que buscar en cada nacionalidad la que más se ajuste a nuestras tradiciones. ¿Cómo podemos expresar amor a través de la comida? El amor es algo que está inmerso y no va separado de la comida. Al momento de cocinar —sea sencillo o un gran banquete— estamos aportando toda tu energía y sentimientos en esos platos, por lo tanto la mejor manera de dar amor es, simplemente, cocinando y haciéndolo desde el corazón. ¡Te aseguro que así queda más delicioso! A continuación, las recetas del chef Mauricio García para un Thanksgiving exquisito. Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas - Mesa Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator; Coordinación de eventos: @Coolcornerevents; Diseño de interiores: @Losdiassimples; Chef: @Chefmauriciogarcia; Catering: @Sobrelamesafl; Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg; PR: Latin Iconos @latiniconos Pavo Horneado en Salsa de Naranja y Miel Ingredientes 1 Pavo entero de 9 libras 3 Cebollas enteras 10 Dientes de ajo Jugo de naranja -1 litro Miel -125 ml Vino blanco 2 tazas -500 ml aprox Mantequilla 1 barra -250 gramos Aceite de oliva -75 ml Sal + Pimienta Instrucciones 1. Precalienta el horno a 150 grados F (ó 302 grados C). 2. Limpia el pavo y une con pabilo de cocina los dos muslos. 3. En una cacerola coloca la cebolla en trozos y el ajo. Y sobre esto el pavo. 4. El resto de los ingredientes colócalos sobre el pavo. 5. Lleva al horno y cocínalo según el peso del pavo (40 minutos por libra). 6. Cada hora baña el pavo con el líquido de la cocción. 7. Una vez pasado el tiempo, recoge los vegetales y el jugo obtenido y licúa. Pasa la mezcla por un colador y llévalo al fuego de nuevo. Rectifica sabor, deja espesar. Tip: "Manipula con cuidado el pavo para que la piel no se desgarre..." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas - Mesa Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator; Coordinación de eventos: @Coolcornerevents; Diseño de interiores: @Losdiassimples; Chef: @Chefmauriciogarcia; Catering: @Sobrelamesafl; Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg; PR: Latin Iconos @latiniconos PURÉ DE papas y ajo tostado Ingredientes Papas 600 g Mantequilla 120 g Leche 125 ml Ajo tostado Sal + Pimienta Instrucciones 1. En una olla coloca las papas peladas y troceadas con abundante agua. 2. Deja cocinar hasta que se ablanden. 3. Una vez listas, tritura con el pasa puré y agrega la mantequilla y la leche. 4. Si es necesario agregar líquido usa el agua de la cocción de las papas. 5. Salpimienta. 6. Presenta con mantequilla derretida, ajo tostado y perejil. Tip: "Siempre prepara el puré en caliente para lograr untuosidad..." Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Laura Barcelo @laurasbarcelo; Coordinación de eventos: @Coolcornerevents; Diseño de interiores: @Losdiassimples; Chef: @Chefmauriciogarcia; Catering: @Sobrelamesafl; Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg; PR: Latin Iconos @latiniconos VAINITAS y brócoli con cranberry y pistacho caramelizado Ingredientes: Vainita 240 g Brócoli 1240 g Aceite de oliva Sal + Pimienta Instrucciones 1. En un sartén saltea todos los vegetales con aceite de oliva, salpimenta. 2. Coloca los vegetales en la fuente y sobre estos el cranberry y el pistacho. Tip: "Los vegetales debes dejarlos siempre al dente..." Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas - Mesa Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator; Coordinación de eventos: @Coolcornerevents; Diseño de interiores: @Losdiassimples; Chef: @Chefmauriciogarcia; Catering: @Sobrelamesafl; Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg; PR: Latin Iconos @latiniconos ENSALADA FRESCA DE calabaza y vinagreta de limón asado Ingredientes para ensalada Calabaza pre- cocida 200 g Arúgula bebé 120 g (por persona) Queso feta granulado 100 g Merey Ingredients para la vinagreta Zumo de limón asado 50 ml Aceite de oliva 100 ml Mostaza dijon Tabasco Sal + Pimienta PARA LA VINAGRETA 1. En un bowl coloca la mostaza dijon, el jugo de limón asado, la sal y la pimienta. 2. Con un batidor mezcla los ingredientes y añade el aceite de oliva en forma de hilo, poco a poco hasta emulsionar. PARA LA ENSALADA 1. Corta la calabaza en cubo y llévala a cocinar en agua caliente hasta que quede al dente. Retira. 2. En un bowl coloca la arúgula, la vinagreta, el merey, el queso feta y por último la calabaza y mezcla. Tip: "Cuando mezcles, sirve al momento para evitar que se marchite..."

