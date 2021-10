El emotivo mensaje de Jacky Bracamontes a su esposo por su décimo aniversario de bodas Jacky Bracamontes y Martín Fuentes cumplen 10 años de casados, rodeados de amor y en compañía de sus cinco hijas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacqueline Bracamontes, Martín Fuentes Credit: Mezcalent Jacky Bracamontes y Martín Fuentes cumplen 10 años de casados rodeados de amor y en compañía de las cinco hijas. La presentadora mexicana le ha dedicado unas emotivas palabras a su esposo una década después de sellar su compromiso ante el altar. "¡Hoy hace 10 años nos dijimos sí! Fue la decisión más importante de nuestras vidas y hoy sigo diciendo que fue la mejor que pudimos tomar", dijo Bracamontes en redes. Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes se casaron por la Iglesia Credit: Tomada del Twitter de Ángel Cruz (Todo para la mujer) "Gracias por las cosas buenas y por tantos detalles hacia mí, gracias por las no tan buenas, que nos han hecho más fuertes. El mejor regalo de este matrimonio: nuestras hijas. Ellas son lo más hermoso y valioso que tenemos. Te amo desde hace 10 años, pero lo más lindo es que ese amor se ha ido transformando y renovando!!! Felicidades amor", añadió. Por su parte, el piloto de carreras tampoco pudo dejar pasar por alto la fecha, y sorprendió a su esposa con unas sentidas palabras. "Hace 10 años llegaste a cambiar y llenar de luz mi vida. Los últimos 10 años han sido los más felices de mi vida", dijo. Jacqueline Bracamontes, Martín Fuentes Credit: Mezcalent "Gracias por el tiempo, la paciencia, las enseñanzas que he recibido de ti y principalmente las 5 hermosas princesas que hemos criado juntos. Hoy hace 10 años, dos corazones se volvieron uno, atravesamos buenos y malos momentos,, y lo más importante es que juntos creamos momentos inolvidables. TE AMO HOY Y SIEMPRE!!!!", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqueline Bracamontes, Carolina, Mini Jacky y Martín fuentes Credit: Instagram/Martín Fuentes Ambos compartieron fotos de su boda celebrada en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento de la ciudad de Guadalajara. Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Paula y Emilia son el fruto del amor de la pareja, quienes disfrutan y comparten a cada rato sus travesuras con sus seguidores.

