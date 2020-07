Jacky Bracamontes está de luto: “Te nos adelantaste” La actriz mexicana Jacky Bracamontes está de luto. Así lo reveló a través de sus redes sociales donde informó sobre la muerte de su familiar. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Jacky Bracamontes está de luto. Así lo reveló a través de sus redes sociales donde informó sobre la muerte de una de sus tías. La también conductora de televisión compartió una fotografía de su tía en la cual aparece sonriendo junto a la mamá de la actriz, Jacqueline Van-Hoorde. A su recién fallecida tía, Bracamontes le dedicó un conmovedor mensaje como último adiós. “Te nos adelantaste tía Mary… te vamos a extrañar mucho”, escribió la ex reina de belleza en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de un corazón roto. La actriz no dio más detalles sobre el lamentable suceso. Image zoom Instagram / Jacky Bracamontes Desde que se declaró el aislamiento social por la pandemia del coronavirus, Bracamontes y su familia han vivido etapas de máxima alerta luego de que su esposo, Martín Fuentes y su hija Renata tuvieron que aislarse por una posible infección del virus. Afortunadamente, sus pruebas salieron negativas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Renata y yo negativo por el coronavirus. ¡Tiempo de familia!”, escribió el piloto de carreras de auto en su cuenta de Instagram a finales de marzo. Una noticia que Bracamontes celebró con emojis de aplausos y rezos. Desde que se confirmó que su familia no estaba infectada, el clan se trasladó a su casa de Miami para observar ahí la cuarentena. La propiedad, que está frente al mar, cuenta con una espectacular vista y un gran jardín en el que también hay una piscina y un trampolín. La pareja se mantiene activa en las redes sociales donde comparten videos y fotos de sus actividades familiares, como las aventuras acuáticas que viven junto a sus hijas. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

