¡Jacky Bracamontes da detalles de su regreso a la actuación con jugoso proyecto! La actriz ha estado entregada a su familia los últimos años y se ha centrado en su labor como presentadora. Pero ya teníamos ganas de verla de nuevo como actriz. Después de un tiempo alejada de la actuación y centrada en su rol de presentadora en el programa Netas Divinas, Jacky Bracamontes anuncia que estará de regreso en la pantalla chica como actriz. La también modelo mexicana aseguró que tiene entre manos un proyecto muy especial que le hace mucha ilusión y que se adapta a la perfección a sus horarios de mamá. "¡Voy a hacer una serie, voy a hacer una serie! La verdad es que el personaje está bien padre y se hace aquí en México", confesó en primicia para su programa. Que se ruede en su país y no le tenga viajando de una lado para el otro es una de las razones por las que ha decidido volver a las tablas. Todavía recuerda los horarios matadores de las telenovelas y es algo que descarta. Tiene claro que sus cinco hijas y su marido son su mayor prioridad en su vida. Bastante tiempo dedicó ya a los sets y las interminables jornadas rodando. Esa vida 'esclava' fue lo que le hizo abandonar durante tantos años el género y centrarse más en su labor como presentadora. "Mi sueño de vida siempre fue tener una familia, yo quería casarme y tener hijos", comienza su relato sobre por qué dejó de ser protagonista. "Era estar nueve meses, casada con un proyecto, de lunes a sábado, yo no podía salir con mis amigas, dejaba de ver a mis amigas, a mi familia, llegaba la noche y lo único que quería era meterme en mi cama a dormir", recuerda con cierto pesar. Aunque en el 2017 formó parte del elenco de El bienamado, es desde el 2009 con Sortilegio que no la vemos protagonizar una telenovela. El no tener vida personal le hizo reflexionar sobre lo que realmente quería hacer. "Yo me dije, si sigo así toda mi vida nunca voy a conocer a una persona, nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos", prosigue. Es por eso que se inclinó más por el camino de la conducción de programas. Una elección que le ha ido de maravilla y que hace estupendamente. Además de su actual programa, la hemos visto presentar La Voz México y otros especiales como el Teletón o Premios Lo Nuestro. Ahora, con su vida más asentada, nos da la maravillosa noticia de su regreso a la actuación. No ha dado más detalles pero estaremos pendientes de contar cómo y cuándo será su vuelta.

