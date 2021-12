¡Jacky Bracamontes cumple el sueño de su vida! Así vivió este momento único La conductora alcanzó uno de sus grandes anhelos personales. Emocionada por esta oportunidad que le dio la vida, la mexicana lo compartió con su público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue estrella de las telenovelas, se casó y fue mamá y se convirtió en una de las presentadora latinas más importantes y queridas del momento. ¿Qué más sueños le quedan por cumplir a Jacky Bracamontes? Cuando uno creería que ya tenía casi todo conseguido, la conductora compartió uno de sus anhelos más deseados hecho realidad. Ocurría en Tierra Santa después de que Miss Universo terminara y le dejara unas horas libres. Desde sus redes sociales, la feliz mamá publicó un momento cumbre en su vida, uno de esos que solo se ven en las películas y que uno ansía poder hacer algún día. Jacky quedó sin palabras. "Después de Miss Universo tuvimos unas horas para visitar algunos lugares turísticos de Israel, ¡un país hermoso y único! ¡Me encantaría regresar pronto!", escribió junto a estas poderosas imágenes en el Muro de las lamentaciones, lugar sagrado donde se llevan a cabo rezos, alabanzas y peticiones, y también donde se demuestra agradecimiento. Si eres creyente, como es el caso de Jacky, este espacio en la geografía mundial significa mucho ya que representa la fe y el amor a Dios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de este punto tan importante en la religión, también pudo visitar el Santo Sepulcro y la Vía dolorosa, es decir, donde fue enterrado Jesús y el Viacrucis que hizo antes de su muerte. En el poquito tiempo que le dejó esta semana de duro trabajo en Israel, Jacky y su compañera Adamari López tampoco quisieron perderse los baños en el Mar Muerto, otro lugar sagrado cuyas aguas aseguran tienen propiedades curativas. Adamari López Adamari López y Jacky Bracamontes en el Mar Muerto | Credit: Instagram Jacky Bracamontes Este viaje fue de lo más especial para la protagonista de Sortilegio no solo por lo que supone a nivel profesional, sino también en lo personal. Estar allí, y concretamente tocar ese muro, le hizo sentir "¡una energía impresionante! Inexplicable", expresó entusiasmada a sus fans.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Jacky Bracamontes cumple el sueño de su vida! Así vivió este momento único

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.