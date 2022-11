Consejos para decorar la mesa el Día de Acción de Gracias como Jacky Bracamontes Imary Belandria, la diseñadora de interiores que ayudó a Jacky Bracamontes a decorar su hogar para el Día de Acción de Gracias, comparte tips exclusivos para decorar tu hogar durante las fiestas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quieres crear un ambiente único para tu cena de Thanksgiving? Imary Belandria, la diseñadora de interiores que ayudó a Jacky Bracamontes a decorar su mesa del Día de Acción de Gracias, comparte sus consejos con People en Español para que decores tu hogar durante las fiestas. "Trabajar con Jacky siempre es divertido y especial porque ella tiene muy buenas ideas y disfruta mucho el proceso, además me da mucha libertad creativa y eso es súper importante para que el resultado final sea el mejor", dice Belandria, creadora de @LosDíasSimples en Instagram. "Siempre pienso que los tonos que elijamos y el estilo deben ser coherentes con el look general de nuestra casa y nuestra personalidad. Así que el resultado debe hacernos feliz, por lo que podemos tomarnos muchas libertades en cuanto al tipo de decoración que haremos, pero siempre todo debe tener sentido", dice la experta venezolana. "Por lo general los tonos neutros nuevamente van con la mayoría de las casas así que podemos seguir con estos colores para la decoración de toda casa, incluyendo velas, calabazas que siempre lucen bien". Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Laura Barcelo @laurasbarcelo; Coordinación de eventos: @Coolcornerevents; Diseño de interiores: @Losdiassimples; Chef: @Chefmauriciogarcia; Catering: @Sobrelamesafl; Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg; PR: Latin Iconos @latiniconos "Para Acción de Gracias si las personas no saben mucho de decoración siempre sugiero utilizar tanto vajilla, mantel, accesorios, dentro de una misma paleta de colores neutra", dice ella. "Que puede ir desde los beige hasta los marrones, pero elegir un solo color y usar sus diferentes matices, evitando los contrastes. Es muy importante que el centro de mesa sea simple y bajo, porque esta es una celebración muy íntima y familiar, y es muy importante poder compartir sin que la decoración entorpezca la comunicación" añade. Imary Belandria Credit: Instagram/ @LosDiasSimples Un toque personal en la decoración hará la cena más memorable para los invitados. "Si los alimentos van a estar en el medio de la mesa definitivamente no debemos usar velas, esto podría ocasionar un accidente a la hora de servir a cada comensal. Nunca debemos colocar más piezas o cubiertos de los que se van a necesitar. Por ser esta una celebración íntima es un buen momento y más fácil personalizar cada puesto, o dejar un detalle sobre el plato para cada invitado", dice Belandria. Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus hijas - Mesa Credit: Fotografo: Kike Flores @Kikeflorescreator; Coordinación de eventos: @Coolcornerevents; Diseño de interiores: @Losdiassimples; Chef: @Chefmauriciogarcia; Catering: @Sobrelamesafl; Postre Rustic cheesecake: @tortastorebymg; PR: Latin Iconos @latiniconos ¿Qué consejos tiene para decorar la casa en Navidad? "Existen varios tipos de hogares, los que quieren seguir el color tendencia de cada año, quieren cambiar su decoración todos los años, y quienes mantienen su decoración como tradición todos los años", reconoce la diseñadora. "Todas estas opciones son válidas siempre y cuando sea coherente con nuestro presupuesto, y esté alineado con la decoración de nuestros hogares. Si no tienes idea de qué hacer busca una opción simple, un árbol clásico con muchas luces y elige una paleta de no más de tres colores para todos los elementos que uses alrededor de la casa". ¿Qué tips tiene para decorar la mesa en Nochebuena? "Podemos repetir muchos de los tips de Acción de Gracias pero con un look más festivo, las velas nos ayudan a percibir el espacio más cálido, en la mesa de Navidad no colocaría la comida en el centro, sino algún camino de mesa de decorado o centro de mesa. El dorado y plateado le van muy bien a cualquier mesa. Es una mesa que debe lucir elegante, esto no tiene nada que ver con opulencia ni lujo, simplemente usar las piezas correctas. Un plato base que puede ser dorado o plateado, igual los cubiertos y las copas que no deben faltar. Y por supuesto procurar que la mesa coordine con toda la decoración navideña de la casa", recalca Belandria. Cambiar la decoración del hogar en fin de año ayuda a renovar la energía. "Más que transformar la energía de nuestro hogar es transformar nuestra propia energía, y eso podemos lograrlo con pequeños cambios en la decoración y orden de nuestra casa", dice la diseñadora. "La limpieza y el orden es el punto de partida para sentirnos bien en casa. Luego de esto debemos elegir que de lo que tenemos realmente nos hace feliz o es útil. Para mi el color es todo, así que tenemos que enfocarnos en una paleta de colores que nos haga sentir bien y darle el uso correcto. ¡Sin saturar ni aburrir! Siempre le pregunto a mis clientes por las piezas que tienen en su casa, si les alegra tenerlas, si me dicen que sí procuro mantenerlas, y hacer que funcionen con la nueva decoración. Si me dicen que no o que es indiferente, de inmediato las descartamos. Mi filosofía es que ser feliz es una decisión y nuestro hogar y el tiempo que pasamos en él debe hacernos sentir felices a nosotros, sin importar lo que suceda o opinen de la puerta hacia afuera". El impacto que tiene la decoración del hogar en nuestros seres queridos es la mayor recompensa. "Yo estoy redecorando toda mi casa, ha sido un proceso muy largo y hace poco mi hijo me dijo: 'Mami nuestra casa en mi lugar feliz'", cuenta la venezolana. "En ese momento entendí que lo estaba logrando, y como decoradora creo que ha sido mi mayor triunfo".

