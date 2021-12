Jacky Bracamontes confiesa qué vestido no quería ponerse en Así se baila y revela el motivo La conductora mexicana ha acertado cada semana con sus espectaculares outfits, pero hubo uno que no estaba muy convencida de querer lucirlo en el programa de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes, conductora de Así se baila (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Semana tras semana, Jacky Bracamontes ha dado una lección de estilo en la pantalla de Telemundo como conductora de la competencia de baile Así se baila. La carismática presentadora mexicana, quien es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, ha prestado especial atención al vestuario que ha ido luciendo cada domingo. Desde el minivestido rosa neón que se puso en la primera gala hasta el espectacular vestido brillante con el que sorprendió recientemente durante la semifinal de la competencia, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Las tontas no van al cielo y Sortilegio ha logrado cautivar al público con cada uno de los modelitos que ha lucido. Pero, aunque pueda soñar extraño, hubo un vestido que la conductora no se lo quería poner. Así lo confesó recientemente Jacky a través de un video que publicó en su página de Facebook. "Les voy a confesar algo: no me lo quería poner", se sinceró Bracamontes haciendo alusión al vestido rojo de una manga que lució el pasado domingo 14 de noviembre. Pero, ¿por qué se resistía en un inicio Bracamontes a ponérselo? "Se me hacía como x, como que ya muy visto", señaló. Para sorpresa de la propia presentadora, ese outfit en concreto que no quería ponerse se convirtió en uno de los más aplaudidos a través de las redes sociales "Uno nunca sabe", dijo al ver cómo su instinto le había fallado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de 13 semanas de intensa competencia de baile, el programa que conduce Bracamontes llega a su gran final este domingo, 5 de diciembre a las 9 p. m., hora del Este, por Telemundo.

