¡Los sexy tips de Jacky Bracamontes para mantener la llama encendida con su esposo! Después de cinco hijas y casi una década de matrimonio, la actriz y presentadora ha compartido los truquitos que emplea para que no se acabe la pasión. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor y la pasión, como todo en la vida, hay que cuidarlos y mimarlos para que no se acaben. Jacky Bracamontes no está dispuesta a que ninguno de los dos se les escape, es por ello que tiene unos tips inconfundibles que le ayudan, entre otras cosas, a mantener la llama de la pasión encendida con su marido, Martín Fuentes. Con motivo del día de San Valentín, la conductora ha compartido sus secretos mejor guardados de la intimidad en su programa Netas Divinas. Sus compañeras han tomado buena nota porque a la vista está que funcionan. La pareja lleva una década de amor y tiene nada menos que cinco hermosas hijas. “Me funciona la musiquita”, comienza juguetona. Aunque lo que más efecto le hace son unos aceites esenciales que se pone en el vientre y en el pecho. “De verdad, se los juro que te pone en el mood con la musiquita”, sigue muy traviesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus compañeras le preguntan que cómo es posible hacerlo con cinco princesas revoloteando siempre por la casa. Ella tiene la solución. “Cierras con seguro la puerta, pues no hay de otra”, bromea. Hay algo más que a Jacky le prepara para ese momento, la luz, tiene que ser tenue. “A mi la luz así prendida, no, buscar el mood con la luz también ayuda”, dice sincera. Los aceites, la luz y, por supuesto, una lencería sexy, esa no puede faltar según la bellísima mamá. Unos tips que les funcionan a la perfección. La pareja está más enamorada que nunca y ha formado la familia que siempre deseó. No es fácil pero juntos cualquier obstáculo es posible de superar. ¡Feliz San Valentín! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Los sexy tips de Jacky Bracamontes para mantener la llama encendida con su esposo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.