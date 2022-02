Jacky Bracamontes comparte este mensaje tras las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez: "Nunca estarás sola" Apenas días después de las declaraciones de Elizabeth sobre la protagonista de Sortilegio, la feliz mamá de 5 bellas princesas quiso publicar este emotivo video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una semana de confesiones y unas declaraciones de Elizabeth Gutiérrez que sin decir nombre alguno podrían señalar a Jacky Bracamontes, la actriz mexicana también tiene algo que decir. Se trata de un mensaje cargado de amor y cero rencor que quiso compartir en sus redes sociales. Unos videos y fotografías que ha recibido estos días por parte de sus seguidores quienes le han demostrado todo su apoyo y cariño. Lo hacen siempre, en las buenas y en las malas, pero en este momento mucho más. "Nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré", lee el escrito que acompaña este video homenaje a la también presentadora. Las imágenes son un recopilatorio de momentos alegres y sonrisas de la artista de 42 años que resaltan la alegría y positividad de la feliz mamá. A este se sumaron otros mensajes de apoyo a Jacky, algunos de los cuales se hizo eco la conductora a modo de agradecimiento en sus historias de Instagram. Siempre lo hace. "Todos estaremos siempre apoyando a Jacky ", "No dejes de brillar nunca", "Feo es ser una mujer que ataca a otras mujeres y defendiéndose el hombre", escribieron algunas fans tras lo sucedido. Elizabeth Gutiérrez y Jacky Bracamontes Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Juan Manuel García/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images A finales de semana Elizabeth hacía referencia al contenido del famoso libro de Jacky, La pasarela de mi vida, en una entrevista con Érika de la Vega. Por ahora, Jacky no se ha pronunciado al respecto ni de forma directa tras lo comentado por la exmujer de William Levy, pero sí ha presumido con amor el cariño de su gente querida, siempre al pie del cañón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También ha dado a conocer cuál es su mayor felicidad, esa que está por encima de todo: su familia. Este fin de semana sus hijas se reunían con sus primas y lo pasaban en grande, unas imágenes que su mami publicó feliz. "Fin de semana de convivio intenso y feliz con las primas. ¡No se vayan nunca!", escribió encantada de la vida junto a estas entrañables fotografías. Jacky demostró así el gran amor que le rodea, ya sea de sus fans o su familia. Sin duda, ¡una gran bendición!

