EXCLUSIVA: Jacky Bracamontes y Carlos Ponce revelan sus aspirantes favoritas en Miss Universo Los anfitriones de la edición número 69 de este certamen internacional hablaron de cuáles son las candidatas con más potencial para llevarse la corona. ¿Son latinas? ¡Descúbrelo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los conductores del certamen Miss Universo en español de este año, Jacky Bracamontes y Carlos Ponce, están orgullosos y agradecidos de asumir este nuevo reto profesional juntos, en el que no tienen reparos en reconocer que tienen sus aspirantes favoritas. En una entrevista en el programa People VIP en Facebook, Bracamontes confesó que como mexicana es una gran admiradora de la candidata de su país, Andrea Meza, de 26 años. Sin embargo, aclaró que durante la filmación del especial Las nuestras que será transmitido por Telemundo.com este próximo sábado a las 7:00 p.m., hora del Este, pudo conocer más a fondo a otras representantes de Latinoamérica y aseguró que todas tienen el potencial de ser ganadoras. Jacky Bracamontes y Carlos Ponde Credit: Cortesia: Telemundo "Tengo mucha fe en que va a ser una de las latinas la que sea coronada este domingo", dijo la también actriz. "Una vez que hablas con ellas, las ves a los ojos y convives con ella, pues me dio mucha tranquilidad y paz saber que este año más que nunca siento que las latinas estamos muy fuertes y que la posibilidad latente está ahí", agregó. Ambos coincidieron en estar agradecidos de esta oportunidad de trabajar juntos. Ponce confesó que tiene debilidad también por las latinas y admitió que no puede evitar sentir empatía por aquellas concursantes que no pasen a las siguientes rondas. Sin embargo, destacó que el evento es una sólida base para empezar una carrera de éxito, aún sin la corona. "Me encantaría decirles a todas que uno no sabe cuál es el plan de Dios y Jacky es un vivo ejemplo de que no tienes que llevarte la corona a tu casa para ser una superlíder y una gran profesional", sostuvo el intérprete de "Rezo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Dónde y cuándo será Miss Universo? El certamen de belleza se llevará a cabo en Miami este próximo 16 de mayo y será transmitido en vivo en español a las 8:00 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image EXCLUSIVA: Jacky Bracamontes y Carlos Ponce revelan sus aspirantes favoritas en Miss Universo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.