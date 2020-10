"9 años y contando". Jacky Bracamntes celebra su aniversario de bodas con fotos inéditas de ese día La actriz y presentadora compartió con su público unos momentos muy cómplices con su marido Martin Fuentes en unas imágenes entrañables de aquel mágico día. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Jacky Bracamontes y Martin Fuentes se dieron el 'Sí, acepto'. De eso hace ya 9 años y por ese motivo, sus protagonistas celebraron con románticos recuerdos aquel inolvidable día lleno de magia y romanticismo. Desde primera hora la pareja compartió en sus redes momentos especiales de aquella jornada que les uniría como marido y mujer. La presentadora de La Voz mostró algunas imágenes inéditas del que considera uno de los días más felices de su vida, el que la cambiaría para siempre. "9 años y contando... Por muchos momentos más de risas y complicidad. Es hermoso recordar uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Felicidades amor, ¡te amo!", escribió feliz la artista. Las instantáneas, nunca vistas hasta ahora, muestran el estado de alegría y pura felicidad de los novios. Unas sonrisas que se han reforzado y hecho incluso más fuertes con el paso de los años gracias a todo lo que han conseguido como pareja desde entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para empezar, han formado una familia numerosa con cinco bellas princesas que llenan sus vidas de amor, ilusión y pura dicha. Juntos han sabido cómo apañárselas entre tanto biberón, juguete y pañal. Un sueño cumplido que aunque a veces pueda resultar un poco caos es la más grande de sus bendiciones. Por su parte, el piloto también quiso recordar su unión con Jacky en unos videos de su boda donde ambos bailan ya convertidos en marido y mujer. Unas imágenes con las que sus fans les sorprendieron y de las que el feliz papá se hizo eco más enamorado de su chica que nunca. ¡Felicidades parejita, que sean muchísimos más!

