Jackie Guerrido: Su vida fuera de la pantalla Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jackie Guerrido Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Jackie Guerrido ha cautivado un sinfín de corazones con su trabajo en la televisión y la radio. La presentadora puertorriqueña ha brillado en programas como Despierta América, Primer Impacto y Despierta América en domingo. ¿Cómo es su vida fuera de la pantalla? ¿Su corazón tiene dueño? Empezar galería Como el buen vino... La estrella puertorriqueña celebró sus 50 años con esta sensual foto. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina de la pista Bailar es una de sus pasiones y mantiene sus envidiables curvas y su buena vibra bailando salsa. 2 de 10 Ver Todo Mamá amorosa Guerrido se conviritó en madre cuando era una adolescente. "Fui bendecida a muy temprana edad. Yo tenía 17 años", dijo sobre su primer embarazo de su hijo Kobe en entrevista con María Antonieta Collins en Despierta América. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sus tesoros "Es una bendición que te va a acompañar por muchos años de tu vida, y esa es la motivación más grande para tú salir adelante", añadió Guerrido sobre ser mamá (aquí junto a su hija Adieny). 4 de 10 Ver Todo Corazón de oro Desde niña, confiesa que le gustaba cocinar y tejer, en vez de salir a jugar. "Yo soy la hermana mayor de mis dos hermanos y para mí siempre fue una gran responsabilidad. Me crié con una madre soltera, entonces yo era como la viejita, la que estaba pendiente de mi mamá. Yo me aseguraba que cuando mi mamá llegara del trabajo tuviera todo bonito porque siempre valoré tanto su sacrificio", contó a Despierta América (Univision). 5 de 10 Ver Todo Sus grandes maestros "Mi hija ha sido una maestra en mi vida", dijo Guerrido sobre Adieny. "Mi hija me ha enseñado la aceptación del ser humano". Cuando su hija le reveló que es gay, la presentadora admite que fue un reto para ella al principio. "No fue fácil porque nos crian de cierta forma nuestra familia, es algo cultural, pero le doy gracias a Dios que nuestras generaciones van cambiando. Nos llevan a ser mejor persona". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sirenita Disfrutar del mar y el sol siempre es una buena opción en sus días libres. Después del fin de su historia de amor con el cantante Don Omar, Guerrido no se ha vuelto a casar. ¿Está enamorada? La guapa soltera mantiene su vida amorosa muy privada. 7 de 10 Ver Todo Días de sol Sus hijos Kobe y Adieny se han desarrollado en las artes. Kobe triunfa como DJ y Adieny como autora y pintora. 8 de 10 Ver Todo Aire puro Estar en contacto con la naturaleza y hacer ejercicio están entre sus pasatiempos favoritos. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Abuela estrella Créanlo o no, Guerrido es abuela de una hermosa niña llamada Melody. "En estos momentos de mi vida, a la edad que yo tengo poder decir 'tengo una nieta, tengo tiempo para mí, tengo energía para la niña'. ¡Parece hija mía! Es una ventaja. Le puedo dar muchas cosas que quise darle a mis hijos y no pude. Ella se lleva la mejor parte. Es una bendición, lo más grande que Dios me ha dado", contó Guerrido a María Antonieta Collins. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

