¿En qué anda Jackie Guerrido tras el fin de Despierta América en Domingo? La presentadora comparte encantada qué la tiene felizmente ocupada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la cancelación de Despierta América en Domingo, muchos espectadores echan de menos la alegría dominical de sus conductores y las noticias que les traían desde primera hora de la mañana. Mientras Raúl González ya ha compartido su nueva aventura radiofónica con su programa Súmale a tu vida, en Actualidad 1040 junto a su hermana, Militza González, muchos se preguntan qué pasa con Jackie Guerrido. La también presentadora sigue metida de lleno en otra de sus pasiones periodísticas que le tiene el fin de semana ocupado y entretenido. Jackie Guerrido Jackie Guerrido | Credit: UNIVISION A través de sus redes y con la alegría que la caracteriza compartía, un sábado más lo que tenía preparado para el público en su otro set, el de la radio Uforia, donde realiza para sus oyentes el programa, Countdown Radio Show, en el que les pone al día de cuáles son los éxitos musicales más escuchados del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su estudio de grabación se mostraba feliz y encantada de la vida de traer siempre la mejor música a sus radioyentes. Pero, además, Jackie sigue siendo una parte fundamental del programa de Univision, Primer impacto, junto a Pamela Silva y Michelle Galván, en donde la audiencia puede disfrutar de sus contenidos, sus coberturas especiales y todo lo relacionado con las condiciones meteorológicas. Un no parar que hace que Jackie atraviese una de sus etapas más plenas y de mayor reconocimiento en su carrera frente a las cámaras y los micrófonos.

