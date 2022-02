Jackie Guerrido sufre la pérdida de su hermano: "¡Qué difícil es estar sin ti!" El hermano de la presentadora de Despierta América en domingo perdió la vida a sus 46 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jackie Guerrido Jackie Guerrido | Credit: UNIVISION Desde septiembre del año pasado, Jackie Guerrido se apodera cada domingo de las mañanas de Univision como conductora de Despierta América en domingo. "Todavía no me cae el 20. Muchos saben que di el weather, di muchísimas cosas en mis inicios en Despierta América y ahora regresar con otra experiencia, otra madurez y poder aportar más a nuestra comunidad, a nuestras madres solteras, abuelas, nuestra juventud que tiene sueños… Me tiene superemocionada", expresaba a People en Español justo antes de iniciar esta nueva aventura profesional en su carrera la periodista puertorriqueña, quien está a punto de superar el millón de seguidores en Instagram. Este domingo 20 de febrero, sin embargo, la carismática presentadora no pudo ponerse al frente del espacio mañanero de la cadena hispana por un motivo de fuerza mayor. "Nuestra querida Jackie Guerrido no se encuentra aquí esta mañana porque lamentablemente perdió la vida su hermano Luis Vega […] y ella está tomando su tiempo en estos momentos", anunció nada más iniciar el show su compañera de trabajo Carolina Rosario. Según dio a conocer María Antonieta Collins durante la emisión del programa, el hermano de Jackie, quien tenía 46 años, luchaba desde hacía dos años contra un tumor. "Era pastor de jóvenes en una iglesia en La Florida, fue un hombre de fe, nacido y criado en el Evangelio, un hombre al que hace 2 años le encontraron un tumor y comenzó la lucha que desafortunadamente el día de ayer se lo llevó", informó la reconocida periodista. Rota de dolor por lo sucedido, Guerrido no tardó en compartir la triste noticia con sus seguidores a través de su perfil de Instagram, donde expresó su inmenso dolor ante su partida. "¡Cómo me duele tu partida hermano! Siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. Gracias por luchar hasta el último momento. Fuiste un hombre de Dios y sé que él te tiene en sus brazos. Te voy a extrañar mucho. ¡Qué difícil es estar sin ti hermano! No es lo mismo sin ti", escribió junto a varias imágenes en las que aparece posando en diferentes momentos con su hermano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de cariño y apoyo de sus compañeros de cadena no se hicieron esperar. "Amiga, lo siento mucho. Están en mis oraciones", escribió Pamela Silva de Primer impacto. "¡Cuánto lo siento amiga! No me imagino tu dolor. Pero aquí estoy orando por ti y tu familia", comentó por su parte, Lili Estefan, conductora de El gordo y la flaca (Univision).

