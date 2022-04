Jackie Guerrido presencia accidente ¡y logra salvar la vida de la víctima! La presentadora contó este domingo en Despierta América el fuerte episodio que le tocó vivir y cómo logró evitar un desastre con su intervención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Algo que pudo haber terminado en tragedia y muerte segura, concluyó con final feliz gracias a un acto heroico y decisivo por parte de Jackie Guerrido. La conductora compartía en su programa Despierta América en domingo el duro episodio que le tocó presenciar mientras se encontraba en su coche. Lo describía todavía impactada por lo que tuvo ante sus ojos y, sobre todo, por el terrible desenlace que podía haber sucedido. Su rápida reacción y su decisión impidieron el peor escenario posible. "Le salvé la vida, estaban a punto de atropellarlo. Está en mi casita recuperándose", dijo de la víctima de este momento tan traumático. Jackie Guerrido Credit: Instagram Jackie Guerrido "Esta es la llanta del coche que iba enfrente de mí, me di cuenta y paré el tráfico", prosiguió contando a sus compañeros Carolina Rosario, María Antonieta Collins y Raúl González. La víctima fue Ernie, un gatito bebé que quedó atrapado en el interior de la rueda de un carro. Si Jackie no llega a verle podía haber terminado atropellado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora mostró el video del momento exacto de su rescate y las complicadas circunstancias de salud en las que se encontraba. Afortunadamente, el chiquitín ya está en casa mejorando poco a poco y disfrutando de su nueva vida. La historia tuvo un final de lo más feliz ya que, además de sobrevivir a esta experiencia, el minino encontró un nuevo hogar, ¡la casa de Jackie! "Soy madre de un hermoso gatito macho", dijo de lo más orgullosa la conductora, quien lo ha mostrado feliz y entusiasmada ya en sus redes. El cachorrito está casi recuperado y de lo más juguetón.

