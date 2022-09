"No te puedes vestir así": Jackie Guerrido recuerda cuando su jefa la regañó por la ropa que lucía en Despierta América "Me dijo: 'No te puedes vestir así porque ya no eres la niñita, tienes que vestirte así más seriecita'", rememoró este martes la periodista puertorriqueña en el programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tener que madrugar cada domingo para conducir junto a María Antonieta Collins y Raúl González la versión dominical de Despierta América (Univision) no ha supuesto un problema para Jackie Guerrido. "El que me conoce sabe que estoy despierta desde la madrugada. No sé si porque hice tantas madrugadas por tantos años cuando comencé en el canal local y con Despierta América que ya soy una chica que madruga", contaba hace justo un año en entrevista con People en Español la periodista puertorriqueña, quien tiene casi un millón de seguidores en Instagram. Efectivamente, Jackie trabajó hace muchos años en el show mañanero de la cadena hispana, que se transmite de lunes a viernes a las 7 a. m., hora del Este, como 'la chica del weather'. Jackie Guerrido Jackie Guerrido en el Upfront de Univision en 2022 | Credit: Mezcalent Precisamente, este martes la conductora estuvo de visita en el programa que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y compañía recordando sus inicios en el show. La regañaron por su ropa La carismática periodista no dudó en hacer memoria de los regaños que recibía por parte de su jefa en ese momento debido a la ropa que escogía para conducir su segmento. Jackie Guerrido Jackie Guerrido en 2005 en Despierta América (Univision) | Credit: Despierta América "Les confieso que yo me esmeré tanto para vestirme así porque estaba de moda", reconoció Guerrido mientras veía un video de sus inicios en Despierta América. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Recuerdo que alguien muy importante, jefa para ese momento, me dijo: 'No te puedes vestir así, no, porque ya no eres la niñita, tienes que vestirte así más seriecita'", confesó. "Y yo: 'Pero está de moda'. Y me dice: 'No, no, no'. Y ahí fui… Uno agarra consejos y uno va creciendo'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "No te puedes vestir así": Jackie Guerrido recuerda cuando su jefa la regañó por la ropa que lucía en Despierta América

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.