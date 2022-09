¡La sorpresa de impacto a Jackie Guerrido por su 50 cumpleaños! Desde su programa, Primer impacto, la comunicadora recibió un regalo que jamás olvidará. Así fue la espectacular fiesta con la que le sorprendieron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 no ha sido un año precisamente bonito para Jackie Guerrido, quien hace unos meses se despedía de su hermano, Luis Vega. Sin embargo, incluso en los momentos más duros como esta partida, la conductora se ha mantenido trabajando y mostrando su mejor sonrisa. Esta semana, la puertorriqueña cumple 50 años y sus compañeros de Primer impacto la han sorprendido con una fiesta por todo lo alto. Jackie Guerrido Jackie Guerrido | Credit: (Photo by Lester Cohen/Getty Images for LARAS) Bajo el título de Los 50 de Jackie, se organizó un encuentro de compañeros y amigos en el prestigioso y reconocido restaurante Versailles, donde comieron, rieron y celebraron esta nueva década. La parranda quedó grabada por las cámaras del show de Univision. Unos 50 muy bien llevados que fueron resaltados por su amigo Jomari Goyso en un reportaje lleno de amor y cariño hacia su colega de profesión. En esta pieza resaltaba, no solo su profesionalidad y gran corazón, sino también la evolución de su estilo a lo largo de su carrera. En esta fiesta por todo lo alto no faltaron tampoco su hijo, los mariachis y el reguetón. Jackie bailó, cantó y se emocionó por este regalo. También lució más bella, esbelta y feliz que nunca. Su llegada a la televisión hace casi tres décadas ha sido un no parar y hoy es uno de los rostros más queridos e importantes de la pantalla chica. Además de su trabajo en Primer Impacto y en Despierta América en Domingo, la también inolvidable chica del tiempo sigue conectada a su otro gran amor, la radio, donde pone a gozar a los oyentes con los éxitos del momento. Y ojo, que también es actriz. ¡Muchísimas felicidades, querida Jackie!

