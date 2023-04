Jackie Guerrido finalmente confiesa qué cambiaría de su boda con Don Omar Jackie Guerrido rompe el silencio sobre Don Omar y revela qué cambiaría de su boda con el reggaetonero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jackie Guerrido habló de su fallido matrimonio con Don Omar. En una entrevista con Jomari Goyso de Univision, la presentadora puertorriqueña abrió su corazón. "Si tuviera que volver a mandar las invitaciones serían menos", dijo sobre su boda con el reggaetonero, admitiendo que tal vez haría una ceremonia más íntima si pudiera volver atrás el tiempo. A sus 50 años se siente más segura que nunca. "Cuando tú trabajas aquí adentro, es lo que se refleja afuera", dijo Guerrido sobre el secreto de su eterna juventud. Cuando Goyso le preguntó a la guapa soltera si es difícil encontrar pareja a los 50, ella respondió: "Yo no creo que es cuestión de edad. Es cuestión de caracteres, es cuestión de prioridades, de lo que tú estés buscando. Yo a los 30 era igual que como soy ahora: exigente en ciertas áreas. Yo creo que eso va con tu personalidad, no creo que va con tu edad". Goyso habló del rumor de que Guerrido había tenido un novio basquetbolista, y ella solo río y le dijo: "Sí, me encanta el deporte. Yo empiezo ir a los juegos de deporte por mi hijo", sin soltar más prenda. Don Omar Jackie Guerrido Credit: (Rodrigo Varela/WireImage) Su atractivo físico ha sido una ventaja en su vida, admite ella y no descarta hacerse arreglos estéticos cuando los necesite. La presentadora, que ha brillado en Primer Impacto y Despierta América en domingo, admite que cumplió su gran sueño al trabajar en televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jackie es madre de Adieny y Kobe y es abuela de Melody. "Tengo la suerte de que tuve a mis hijos muy temprano", dice la presentadora, quien compartió su sabiduría con sus seguidoras. "A todas las mujeres ¿qué les puede aconsejar Jackie Guerrido? Que crean en ellas, que sean luchadoras, que vivan para ellas y no vivan para los demás", dijo la estrella boricua. "Y que la fe mueve montañas".

