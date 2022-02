Jackie Guerrido, en exclusiva: "Mis hijos se han convertido en mis mejores maestros" La presentadora de Despierta América en Domingo (Univision) tiene un hijo de 32 años, una hija de 31 y una nieta de 5. "A esta edad ser abuela es muy poco usual, así que yo lo veo como una bendición". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jackie Guerrido es uno de los rostros más bellos y talentosos de la televisión hispana, pero también es mamá y abuela. Aunque por su edad a muchos les cuesta todavía creerlo, la periodista puertorriqueña ya tiene una nieta de 5 años que es su gran adoración. "Es increíble porque tú eres abuela, pero al mismo tiempo te sientes como cuando viste a tus hijos crecer. Es una etapa muy bonita porque, como bien lo mencionas, a esta edad, en estos momentos de mi vida, ser abuela es muy poco usual, así que yo lo veo como una bendición", reconoce Jackie. "Es como ver el amor de tus hijos otra vez renacer", agrega. La conductora de Despierta América en Domingo (Univision), quien está a punto de superar el millón de seguidores en Instagram, admite que es una abuela muy consentidora. Jackie Guerrido Hijo y nieta de Jackie Guerrido cuando la pequeña cumplió 4 años en 2020 | Credit: Instagram Jackie Guerrido "Yo sé que las abuelitas no me dejan mentir, es consentir ahora a los nietos. Donde los hijos te exigen: 'Pero no eras así conmigo'. 'Ah bueno ya es diferente'. Así que es un amor completamente diferente y le doy gracias a Dios que estoy en una etapa de mi vida donde puedo darle un mejor bienestar, así que yo creo que ella se lleva la mejor versión de todos". La periodista no puede estar más orgullosa de ver realizados personal y profesionalmente a sus dos hijos, Kobe, quien es productor musical y DJ, y Adieny, quien es pintora abstracta. Jackie Guerrido Jackie Guerrido junto a sus 2 hijos | Credit: Instagram Jackie Guerrido "Como toda madre cuando ve triunfar a sus hijos claro que me siento orgullosa, pero me siento más orgullosa porque son personas muy trabajadoras. De verdad que no se cansan de trabajar y el trabajo fuerte y la dedicación es lo que determina hasta donde tú vas a llegar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jackie admite que sus dos hijos se han convertido en sus "mayores maestros". Jackie Guerrido Jackie Guerrido junto a sus 2 hijos | Credit: Instagram Jackie Guerrido "Por muchos años de mi vida yo fui quien le di a ellos. El rol de madre nunca termina, pero nunca imaginé que ellos me fueran a enseñar tanto. De verdad que hoy día considero mi estabilidad, considero gran parte de mi aprendizaje gracias a lo que he aprendido con ellos, lo he aplicado a mi día a día y de verdad que me ha permitido crecer mucho como ser humano, como madre, como profesional. Yo le agradezco tanto a Dios porque los hijos son como una lotería, nunca sabes, pero de verdad que con ellos yo creo que Dios me ha premiado muchísimo".

