La presentadora puertorriqueña Jackie Guerrido habló con People en Español sobre su crecimiento espiritual. La presentadora puertorriqueña recién viajó a Dallas, Texas, para asistir a un taller de espiritualidad con el yogi, místico y autor indio Sadhguru. "Ya lista para seguir desarrollando mi crecimiento interior con @sadhguru @inner_engineering, uno de los visionarios más influyentes de la India. Noviembre 23 [y] 24 en Dallas.

Y como dice el Salmo 19:14: Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh SEÑOR, roca mía y redentor mío", compartió la estrella de Primer Impacto (Univision) en su cuenta de Instagram.

"Ha sido una oportunidad para nosotros seguir creciendo", confesó Guerrido en una conversación con el presentador Carlos Anaya, quien la acompañó en este evento de Isha Foundation junto a otro grupo de amigos. "Todo está dentro de uno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía de Jackie Guerrido La presentadora acudió a un curso titulado Inner Engineering o "Ingeniería interior" que provee "herramientas y soluciones para el manejo del estrés y para superar la ansiedad", según la página del curso en Instagram. Guerrido ha visto como la gratitud y la meditación logran milagros. "Cada lección del pasado me ha ayudado a crecer y convertirme en la persona que soy hoy", reflexionó hace un tiempo en una entrevista con People en Español.

Image zoom Cortesía de Jackie Guerrido Sin duda cursos como este también la ayudan a vivir con más paz y propósito. La presentadora conoce el gran poder que tienen los pensamientos y sigue dedicando tiempo a cultivar su mundo interior. Image zoom Cortesía de Jackie Guerrido Guerrido comparte su profunda espiritualidad con su hija Adieny Nuñez, con quien co-escribió el libro motivacional El arte de las palabras. Nuñez también es sanadora de Reiki, tomó cursos para aprender a sanar con sus manos por medio de la trasmisión de energía curativa. Según contó la joven a People en Español, su madre y su hermano fueron sus primeros pacientes. ¡Felicidades Jackie por seguir este enriquecedor camino! Advertisement

La presentadora puertorriqueña Jackie Guerrido habla de su entrenamiento espiritual con un gurú

