Jackie Guerrido tumba las redes con escote de infarto en su salida por Miami con su hija Adieny ¡A punto de cumplir 51 años la presentadora puertorriqueña demuestra que está más guapa y sexy que nunca! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jackie Guerrido Credit: Rodrigo Varela/WireImage En septiembre próximo Jackie Guerrido cumplirá sus 51 años. La presentadora puertorriqueña ha cautivado un sinfín de corazones con su trabajo en la televisión y la radio brillando en programas como Despierta América, Primer Impacto y Despierta América en domingo. Y en un post que colgó este fin de semana en sus historias de Instagram la madre de dos hijos y joven abuela mostró que al rebasar "el quinto piso" sigue tan radiante y sexy como siempre, ¡o incluso hasta más! Con escote de infarto la ex del cantante Don Omar se asomó en un video tomado a bordo de un yate, luego compartido unas imágenes al lado de su hija Adieny para dar detalles de fin de semana en Miami, FL. y presumiendo las delicias de la comida puertorriqueña que disfrutaron. Jackie Guerrido Credit: IG Storie Jackie Guerrido Con unas gafas muy cool Guerrido apareció con su hija Adieny dando "pistas" del sitio donde se encontraban en Miami y de los platillos que iban a pedir del menú, incluyendo alcapurrias, pinchos y empanadas de pizza, ¡mmm! Jackie Guerridocon su hija Credit: IG Stories /Jackie Guerrido Hace un par de días la boricua deslumbró a su paso por una alfombra roja en Miami: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El post muestra la complicidad que existe entre madre e hija. "Es una bendición que te va a acompañar por muchos años de tu vida, y esa es la motivación más grande para tú salir adelante", ha exclamado Guerrido sobre su rol maternal.

