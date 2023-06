Jackie Guerrido comparte tierno video de su hijo y su nieta La nieta de la conductora de Univision ya tiene 6 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jackie Guerrido Jackie Guerrido, hijo y nieta de Jackie Guerrido | Credit: John Parra/Getty Images; Instagram Papi Bourne Ser abuela a la edad de Jackie Guerrido "es muy poco usual" por lo que ella lo ve "como una bendición". La conductora de origen puertorriqueño, quien está a punto de alcanzar el millón de seguidores en Instagram, se convirtió en abuela en diciembre de 2016. "Uno de los sentimientos más grandes para una madre es ver a un hijo con su hijo en sus brazos. Este es mi mayor éxito: poder vivir este regalo de Dios", reconocía la periodista años atrás desde las redes sociales. Jackie está muy unida a su nieta, quien en diciembre de este año cumplirá 7 añitos. Jackie Guerrido Jackie Guerrido | Credit: Mezcalent "Yo sé que las abuelitas no me dejan mentir, es consentir ahora a los nietos. Donde los hijos te exigen: 'Pero no eras así conmigo'. 'Ah bueno ya es diferente'. Así que es un amor completamente diferente y le doy gracias a Dios que estoy en una etapa de mi vida donde puedo darle un mejor bienestar, así que yo creo que ella se lleva la mejor versión de todos", compartía en una entrevista con People en Español. La pequeña de 6 años está convertida en una princesita que derrite de amor a la conductora con cada cosa que hace o dice. Jackie Guerrido Hijo y nieta de Jackie Guerrido | Credit: Instagram Papi Bourne SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este lunes, el rostro de Primer impacto (Univision) compartió desde sus historias de Instagram un video de lo más tierno en el que aparece su hijo Kobe Bourne bailando con la niña su canción favorita. Mira el video "Mi vista. Me siento tan bendecida", escribió Jackie junto a la grabación en la que padre e hija protagonizan un tierno momento que enterneció por completo a la periodista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jackie Guerrido comparte tierno video de su hijo y su nieta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.