Jack Nicholson reaparece en público y su aspecto causa preocupación

Jack Nicholson es visto por primera vez en casi 2 años con una apariencia muy descuidada Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group

Jack Nicholson de 85 años se deja ver tras dos años de ausencia. Además: Yailin publica nueva foto de su hija con Anuel y más

Jack Nicholson reaparece tras casi dos años

Jack Nicholson es visto por primera vez en casi 2 años con una apariencia muy descuidada Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group

Jack Nicholson fue fotografiado por primera vez en casi dos años con una apariencia muy descuidada. La leyenda de Hollywood, de 85 años, ha despertado la preocupación de amigos que dicen que se niega a abandonar su complejo de toda la vida y no mantiene contacto con extraños, excepto con su hijo, Ray Nicholson.

Nueva foto de la hija de Yailin

Yailin publicó esta tierna fotografía junto a su hija Cattleya, fruto de su relación con el cantante de trap Anuel AA. "La gordita de mamá".

Shawn Mendes y Camila Cabello ¿juntos de nuevo?

Shawn Mendes y Camila Cabello se besan en Coachella después de un año separados Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

¿Juntos de nuevo? Shawn Mendes y Camila Cabello se besaron apasionadamente en Coachella después de un año separados.

Bad Bunny en Coachella

Bad Bunny durante su presentación en el Festival de Música y Artes de Coachella Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

El cantante Bad Bunny arrasó durante su presentación en el Festival Coachella el pasado fin de semana. Benito puso al público a bailar con sus pegajosas canciones, ¡hasta la modelo Kendall Jenner fue captada disfrutando de la presentación del conejito malo!

Claudia Martin empieza a grabar Vencer la culpa

Claudia Martin, Gaby de la Garza, Romina Poza y María Sorté en el pizarrazo de arranque de grabaciones de la telenovela "Vencer La Culpa Credit: Mezcalent

Claudia Martin, Gaby de la Garza, Romina Poza y María Sorté en el pizarrazo de arranque de grabaciones de la telenovela Vencer la culpa, producción de Rosy Ocampo que estrena el próximo 26 de junio por Las Estrellas en México y próximamente para Univision en Estados Unidos.

Lele Pons metálica en Coachella

Lele Pons y Hannah Stocking lucieron llamativos conjuntos metálicos en Coachella Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group

Las influencer Lele Pons y Hannah Stocking lucieron llamativos conjuntos metálicos en Coachella, mientras que Guaynaa apostó por un look vaquero.

