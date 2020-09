J Balvin y Selena Gómez entre los más influyentes del mundo de la revista Time J Balvin y Selena Gómez forman parte de la lista de "Las 100 personas más influyentes" de la revista TIME junto a personalidades como el presidente Donald Trump o su rival demócrata Joe Biden. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La revista Time incluyó al colombiano J Balvin y la mexicoamericana Selena Gómez en su nueva lista de "Los 100 más influyentes" que dio a conocer el martes, en la que también se encuentran personalidades como el presidente Donald Trump, su rival demócrata Joe Biden o el doctor Anthony Fauci. “Ha abierto las puertas para los artistas latinos en todas partes, haciendo que el mundo escuche y se enamore de nuestra cultura, nuestros sonidos y nuestro espíritu”, escribió en la revista la cantante Camila Cabello de Balvin. “Lo que realmente admiro y más amo de José (nombre de pila del cantante) es que es realmente él mismo. Es él mismo para el mundo, para sus amigos y sus colegas, y tiene el tipo de corazón que lo hace una persona a la que todos estamos apoyando. Cuando él gana, todos ganamos”. Image zoom Instagram/ J Balvin Por su parte, la actriz y activista América Ferrera fue la responsable de describir de Gómez, a quien calificó de “emblemática”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Selena Gómez está extendiendo sus alas e influencia sin pena, en cualquier camino en que la lleven sus pasiones. Siempre ha sido un gran músico, pero también siempre ha sido más que su música”, escribió Ferrera. “Selena pone con valentía su plataforma global al servicio de quien es ella en su totalidad. Es emblemática para su poderosa generación, que evidentemente rechaza la noción de que deben limitarse a solo un carril como artistas, activistas o ciudadanos del mundo”. Image zoom Selena Gomez/instagram Time incluye también en su listado al Dr. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos Kamala Harris o la controversial rapera Megan Thee Stallion, quien despegó en la escena musical por su reciente colaboración con la cantante Cardi B. En un año electoral, tampoco faltan el presidente Trump y su rival demócrata, el exvicepresidente Biden.

