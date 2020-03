J Balvin le desea "buena vibra" a Cristiano Ronaldo J. Balvin y Cristiano Ronald confirmaron su amistad durante un encuentro en Madrid. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es bien conocida la buena amistad que mantienen J Balvin y Cristiano Ronaldo, que quedó confirmada en la segunda reunión que ha tenido este año el cantante colombiano y el futbolista portugués. En el encuentro se gastaron bromas y hubo muchas sonrisas en todo momento, según informó la prensa española. El intérprete de “Si tu novio te deja sola” aprovechó para desearle “buena vibra” al astro portugués, quien acaba de coronarse campeón de la Liga española con el Real Madrid y en unos días disputará la final de la Champions League europea. Balvin pudo reunirse con su amigo porque se encuentra en la capital española con motivo de su Energía Tour Europa y el delantero lo pasó a saludar en el backstage del concierto, al que asistió acompañado por su novia, la modelo Georgina Rodríguez. La imagen de la emotiva reunión fue compartida por el colombiano en su cuenta de Instagram, en el que se muestra a los astros de la música y el deporte sentados, uno al lado del otro, mientras el colombiano tiene su señal habitual, donde junta sus manos como forma de agradecimiento, mientras Cristiano Ronaldo muestra una enorme sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su primera reunión el pasado febrero sirvió para que cantante y futbolista se divirtieran a costillas de Justin Bieber. Además, subieron un video donde J Balvin bromeaba con presentar a un supuesto desconocido que en realidad era el astro del Real Madrid. “Les voy a presentar un parcero, a él no lo conocen, pero igual yo le voy a dar la oportunidad para que alguien lo conozca y a ver si les gusta lo que hace”, dijo en aquel video el cantante. Acto seguido se puso a cuadro Ronaldo. “Abrazo familia, papacitos, mamacita un abrazo”, mencionó entre risas el portugués. Se nota que los amigos se divierten mucho. Advertisement

Close Share options

Close View image J Balvin le desea "buena vibra" a Cristiano Ronaldo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.