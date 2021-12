J Balvin vuelve sobre el tema de los Latin Grammy y Residente: "Lo consideraba amigo" Unos meses después, Balvin vuelve sobre el tema, reconoce su error y afirma haberse sentido muy solo luego de sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Residente y J Balvin Credit: Mindy Best/Getty Images for SXSW; Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE ¿Recuerdan la polémica de los carritos de hot dog? El pasado mes de septiembre muchos fuimos espectadores del acalorado intercambio entre Residente y J Balvin, luego de que el colombiano convocara a los reguetoneros a no asistir a la entrega de los premios Grammy Latinos en Las Vegas. Unos meses después, Balvin vuelve sobre el tema, reconoce su error y afirma haberse sentido muy solo luego de sus declaraciones. "El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los Grammys fue convocar a la gente en vez de yo hablar directamente con la Academia y con los artistas… Una cosa es llamar al poder y otra cosa es utilizarlo. Yo lo llamé. Entonces fue un 'nosotros no vamos hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo'. Lo entendí y lo aprendí. Ahora soy más estratégico. Me sentí muy solo. Ahí fue cuando aprendí", dijo el reguetonero en el programa Dímelo King, de Elkin de la Hoz. Luego de las polémicas declaraciones del intérprete de "In da guetto", muchos fueron los que lo apoyaron, pero también muchos los que arremetieron contra él, en particular René Pérez, más conocido como Residente. "Obviamente, mucha gente no se quería meter por temor a que alguien le contestara, pero lo entiendo porque no era su situación tampoco. The Avengers que se tiraron conmigo eran los que necesitaba. Me di cuenta con quién cuento. Austin, (Arcángel), porque lo hizo público y ese sí lo quiero nombrar. Hubo muchos artistas y productores y gente de Colombia que me apoyaron. Lo entiendo porque tampoco tienen que meter el culo por mí", apuntó. Cuando en la entrevista la preguntaron sobre la trifulca con Residente, este dijo que "cada quien tiene su conciencia tranquila". Residente y J Balvin Credit: Mindy Best/Getty Images for SXSW; Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE "Sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar yo? A palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo de que tenía que dar una explicación salgo… como lo hice con la canción 'Perra' porque estaba el ejemplo… ahí estaba la canción. Ahí estaba el video. La palabra tuya contra la mía y no veía que tenía que dar una explicación", sostuvo. Respecto a una posible reconciliación con el boricua, incluso una amistad, el colombiano respondió: "Sí, claro. Amigos no. Pero si se habla y se dan las cosas claras, no hay problema. Lo consideraba amigo, mi pana, por eso dolió". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando se acercaba el mes de noviembre y con ello la entrega de los premios Grammy Latinos, Balvin publicó en Twitter el siguiente mensaje: "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan", dijo. "Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR!! es decir todos porque somos un movimiento". Estas palabras hicieron que Residente arremetiera contra él: "Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 [premios] Grammy?", dijo. "Si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante".

