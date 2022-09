J Balvin se reúne con el Papa Francisco y ¡se toman una selfie! Una convivencia muy especial se llevó a cabo entre J Balvin y el Papa Francisco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Papa Francisco se ha caracterizado, desde su investidura, por mostrarse cercano a la gente. Así, se ha reunido con diversos miembros del mundo del espectáculo de todo el mundo. Ahora, tocó el turno de J Balvin, quien no dudó en vestirse de manera formal para la reunión que tuvo con el líder de la Iglesia Católica. Además, quiso dejar plasmado este especial encuentro con una selfie. Fue el intérprete de "In da Getto" quien dio a conocer imágenes y videos donde se le ve compartiendo un buen momento con el Santo Padre. "Pocos nos tomamos selfies sonriendo y otra flow latino gang con el Papa Francisco. Siempre en vibra alta, amor y tolerancia. P.D. Al final un video para que entiendan la vibra", escribió para acompañar las mencionadas fotografías y el audiovisual. Los internautas reaccionaron a esta reunión entre ambos personajes. "El amor siempre gana J Balvin"; "Te amé más. Que rico conocer al Papa no por su condición religiosa sino porque un buen líder supera las normativas de una iglesia"; "La mejor selfie siempre"; "Los papás J Balvin y Papa Franciscos ahora activados. El reguetón está en el vaticano Amén", y "Más allá de los increíble", fueron los primeros comentarios. Papa Francisco y J Balvin Credit: Grzegorz Galazka/Archivio Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio via Getty Images; Kevin Mazur/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así es, pero tú eres un ser humano muy completo que regala amor y mucha fe, y eso te hace más grande";; "Lo más lindoooooooo que he visto en mi últimos años. Mis favoritos"; "Pensé que lo había visto todo, pero esta imagen esta a otro nivel J Balvin", y "J Balvin bendito y afortunado de poder conocer a una persona tan especial como el Papa Francisco", fueron otros comentarios de los usuarios. Incluso, no faltaron quienes pidieron una colaboración.,"J Balvin Ft El Vaticano ¡mi hermano! ¡Jajajaja se activó el flow celestial!" y "Has una canción con el papa Francisco ft. Balvin", sugirieron. Es evidente que el Papa Francisco y el representante de música urbana pasaron un buen momento. Habrá que esperar para conocer alguna nueva sorpresa de J Balvin.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image J Balvin se reúne con el Papa Francisco y ¡se toman una selfie!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.