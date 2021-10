J Balvin se disculpa por el video musical de "Perra" retirado de YouTube El video musical de "Perra" fue criticado por mostrar a J Balvin con dos mujeres negras atadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir J Balvin J Balvin | Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for iHeartRadio J Balvin ha hablado después de que el video musical de su canción "Perra" fuera eliminado de YouTube en medio de una reacción violenta por su caracterización de las mujeres negras. Luego de su estreno el 10 de septiembre, el video musical de "Perra" recibió críticas por perpetuar el "misogynoir" (misoginia y racismo) al mostrar al cantante colombiano de 36 años caminando con dos mujeres negras atadas con correas. La rapera Tokischa, quien colaboró ​​en la pista, también fue criticada por posar en una caseta para perros en el video musical. A principios de este mes, el video desapareció silenciosamente de YouTube, aunque una versión de solo audio de la pista todavía está disponible para transmitir en la plataforma. La canción en sí incluye letras sobre perras en celo. "Perra" se traduce al inglés como "bitch" . El domingo, Balvin compartió una serie de clips en su historia de Instagram, disculpándose por el video y afirmando que fue él quien lo eliminó. J Balvin J Balvin | Credit: Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE El director del video, Raymi Paulus (quien también es el mánager de Tokischa), le dijo a Rolling Stone que el video estaba destinado a ser una "representación satírica" ​​de los "muchos contextos de la palabra "perra", compartiendo su postura sobre por qué sintió que el video fue tomado fuera de contexto. "Nuestro proceso creativo nunca tuvo como objetivo promover el racismo o la misoginia", dijo. "República Dominicana es un país donde la mayoría de la población es negra y nuestra negritud predomina en la escena underground, donde se realizó el rodaje, y que fue el tema de inspiración del video. 'Perra' fue un video filmado en el barrio, con gente del barrio y el uso de gente de color en 'Perra' no fue más que la participación de nuestra gente en ella". Paulus también abordó las críticas de la vicepresidenta colombiana Marta Lucia Ramírez al video musical. En una carta abierta traducida al inglés, la política escribió a principios de este mes que la canción tiene "expresiones directas y abiertamente sexistas, racistas, machistas y misóginas que violan los derechos de las mujeres, comparándolas con un animal que debe ser dominado y maltratado", según informó Billboard. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En cuanto a la vicepresidenta de Colombia, mis amigos [colombianos] me dicen que se acercan las elecciones", dijo Paulus.

