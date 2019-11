J Balvin se disculpa por apoyar a Chris Brown, exnovio de Rihanna

A través de su cuenta de Instagram, Justin Bieber compartió una controversial imagen a la que tituló "la ecuación legendaria". En el pie de la fotografía el cantante canadiense escribió: "Todos quieren esperar hasta que la gente muera para darles el crédito que merecen. Lo digo ahora que cuando Chris Brown muera después de haber vivido una larga y buena vida, ustedes extrañarán lo que tenían en frente de ustedes todo este tiempo. La gente que ha pasado por alto el talento de este hombre [Chris Brown] debido a un error que cometió necesitan reevaluarse ¡Te amo!".

Cabe recalcar que Brown acaparó titulares de diversos medios de comunicación en el 2009 luego de golpear brutalmente a su entonces pareja, la cantante Rihanna.

Image zoom Steve Granitz/WireImage; Nicholas Hunt/BET/Getty Images for BET

Como era de esperarse, muchos cibernautas se volcaron contra el mensaje de Bieber. Otros, como el artista colombiano J Balvin se expresaron a favor de las palabras de Justin.

Luego de comentar con un 💯 en el post de Bieber, cientos de fans empezaron a criticar duramente al intérprete de "Mi gente" y "Sigo extrañándote".

Image zoom Getty Images (2)

"¿Como puedes justificar las acciones de Chris Brown? Todos hemos sabido que es una persona violenta. Lo han acusado no solo Rihanna hace 10 años sino más mujeres durante más tiempo", escribió una fan en Twitter. "Hay miles de formas de seguir creciendo y hay cientos de artistas a los que puedes admirar que NO son abusadores. No te dejes impresionar por un [tipo] que lleva años sacando música repetitiva. Date cuenta que el futuro no va a tolerar a los abusadores y sus amigos", apuntó otro.

Antes las incesantes quejas, Balvin respondió: "Puse 💯 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal , no soy adivino para conocer qué pasó. NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SI aprecio el talento".

En en segundo post, Balvin pidió disculpas: "Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen por que cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y se que lo que quería decir y viene una canción también".

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

"Por más que explique igual no me van a entender, entonces ¡sí la cagué! Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose", finalizó.