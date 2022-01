J Balvin se convierte en el artista con más videos que han alcanzado un billón de vistas Un nuevo triunfo se anota J Balvin ahora en una famosa plataforma de videos. El cantante celebra este importante logro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a las polémicas en las que ha estado, desde que inició su carrera musical, J Balvin, poco a poco, se ha posicionado como uno de los cantantes de música urbana más escuchados a nivel mundial. Incluso, en diversas ocasiones ha liderado diversas listas de popularidad. En esta ocasión, el reguetonero se anota un éxito más al convertirse en el primer artista con más videos que han alcanzado un billón de vistas o más en en la plataforma YouTube. Los videoclips que han conseguido este número de views son con los temas "6 AM", que realizó con Farruko; "Safari", en colaboración con Pharrell Williams, Bia y Sky; "Mi gente", a dueto con Willy Williams; "X", con Nicky Jam; "Con altura", a dueto con Rosalía; "China", en colaboración con Karol G, Anuel AA, Daddy Yankee y Ozuna; "Ahora dice", con Chris Jedi, Ozuna y Arcángel; "I like it", en colaboración con Cardi B y Bad Bunny; "No me conoce", con Jhay Cortez y Bad Bunny, y "Otra vez", con Xion & Lennox. "Ay vamos" es la única canción y video que ha realizado en solitario; a la fecha, ha conseguido acumular Un billón 831 millones 315 mil 802 vistas. Ante este logro, fue el propio cantante quien dio a conocer el anuncio en una de sus historias de Instagram, donde fue felicitado por un seguidor de estar "haciendo historia". J Balvin Performs On NBC's "Today" Credit: Getty Images / Michael Loccisano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, hace unas horas, el intérprete del género urbano dio a conocer una imagen donde se le ve en dos Fotos superpuestas con diferentes aspectos. "J Balvin, Yo lo ví, yo vi el proceso, tratándonos con respeto, att: José", escribió para acompañar dicha instantánea que dio a conocer en la misma red social y que fue gratamente recibida por sus seguidores. J Balvin Ahora, J Balvin está celebrando este nuevo triunfo a su carrera.

