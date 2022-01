J Balvin regala los tenis Air Jordan originales a un niño del que se habían burlado por llevar copias piratas J Balvin se conmovió por la historia de un niño tiktoker que fue blanco de críticas y burlas luego de que usara una copia de las zapatillas Air Jordan 1 'Colores y Vibras'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir J Balvin se sintió profundamente conmovido por la historia de un niño tiktoker que fue blanco de críticas y burlas luego de que usara una copia de las zapatillas Air Jordan 1 'Colores y Vibras', diseñadas por el propio intérprete de "In da guetto". El niño llamado Bruno, identificado en TikTok como @xxxbrunocion, se volvió viral luego de que subiera un video promocionando el pequeño negocio de su padre en Ciudad de México. Pero lo que más le llamó la atención a los seguidores era que llevaba consigo los sneakers que también han usado famosos como Jennifer López, y que en su diseño aluden al álbum discográfico Colores del colombiano. "No me importa que mis tenis sean pirata, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá", dijo el niño en un video, luego de haber recibido las burlas. La historia del niño llegó a oídos de Balvin, quien lo contactó a través de una videollamada. "Te van a llegar los tenis. Más personas como tú, gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman". @@jbalvin "Ya te van a llegar tus Jordan Air Balvin. Celebro las personas como tú, agradecidas", dijo el colombiano en un post al compartir su conversación con el niño. Los sneakers Air Jordan 1 'Colores y Vibras', los cuales Balvin usó en el Super Bowl LIV de 2020 en Miami, son una colaboración con Michael Jordan, y su precio van desde los $589 hasta los $1,673 en Internet. Según contó Balvin en una entrevista en Air.Jordan.com, cuando conoció a Jordan en Paris le dijo: "Jefe, tenemos que hacer que esto suceda. Este es el momento adecuado. Fue tan amable al respecto. Hizo la llamada telefónica de inmediato y dijo: 'Está hecho'. Todo el proceso fue hermoso y ahora, aquí estamos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solía ​​hacer fila para comprar zapatillas. Ahora, me imagino hablándome a mí mismo cuando era niño como: '¡José, lo hicimos hombre! Solíamos hacer fila para los Jordans, y ahora tenemos nuestro propio par'", contó. "Ser el primer artista latino en tener una colaboración oficial con Jordan hace que esto sea aún más especial".

