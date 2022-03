J Balvin reacciona así a la "tiradera" de Residente contra su persona Después del estreno de sus más de 8 minutos cantados y no dejando precisamente en el mejor lugar al colombiano, este no tardó en reaparecer y compartir este mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana concluyó con una noticia de la que ya todo el mundo. Otra guerra, pero esta vez, entre ondas y notas musicales. El conflicto que surgió hace meses entre René Pérez y J Balvin ha explotado con fuerza y con el puertorriqueño disparando con su voz. Lo ha hecho con un nuevo tema de más de 8 minutos con el que hace un repaso no precisamente amable sobre la persona, vida y carrera del colombiano. Después de que muchos, famosos y anónimos, opinaran tras el estreno del video, el intérprete de "In da ghetto" también ha reaccionado. J Balvin y Residente Credit: Kristy Sparow/Getty Images; Bennett Raglin/Getty Images for Webby Awards "Los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad", dice la letra de una de las canciones de J Balvin que tarareó en sus historias de Instagram. Se trata de un tema para nada guerrero que invita al amor y al silencio sin incitar al odio ni al desprecio del otro. No ha sido la única aparición del músico después de todo el escándalo desatado con el tema de Residente. También recurrió al sentido del humor con unas publicaciones en las que no cesaba de repetir una frase: "Me entiendeeee". El colombiano citaba entre risas esta expresión mientras compartía con su gente, comía algo rico y llegaba a su casa. ¿Una manera de decir que no tiene nada que añadir? Quizás. El artista también compartió un extracto de una entrevista muy significativa en su carrera en la que habla de su vida y de cómo ahora José, es decir, él, es su máxima prioridad. Un encuentro con otras personalidades importantes que reflexionan de la fama, del éxito y el dinero. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "¿Qué hace feliz a José? Estar con mis amigos, tomarme un café, ir por la calle o volver al barrio en Colombia donde empezó mi carrera", dice una parte del video. "La vibra siempre ALTA", escribió en el pie que acompañaba a esta publicación. Una frase que resume la forma en la que, por ahora, piensa proceder y que no necesita traducción.

