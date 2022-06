J Balvin reacciona al nuevo look de Christian Nodal: "Encuentra las diferencias" Mira cuál fue la reacción de J Balvin a las comparaciones públicas que le han hecho con Christian Nodal gracias a su nueva imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que el nuevo look de Christian Nodal ha causado revuelo en todos lados. Primero causó polémica, luego fue motivo de memes y ahora causó la reacción de J Balvin, ya que ambos cantantes fueron comparados. Ante ello, el cantante de música urbana no dudó en hacerle un guiño a su colega y puso un par de imágenes donde se ve primero al intérprete de "Botella tras botella" y luego una imagen de él con el mismo look. "Encuentra las diferencias Christian Nodal", escribió J Balvin para acompañar la publicación que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los internautas se unieron de inmediato al juego y dieron sus puntos de vista sobre el parecido con ambos famosos. "Los 2 son hermosos Dios los bendiga estuve en el concierto de Christian Nodal en Hermosillo, espectacular, me encantó. Es tremendo artista al igual que J Balvin", dijo una seguidora. Christian Nodal y J Balvin Christian Nodal y J Balvin | Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes siguieron en tono de broma. "Juajuajua ¡¡parecen judios rabinos los viejos!!"; "La abundancia, perecen turcos"; "Machos de barba tupidísima ambos"; "J Balvin aún no se tatúa Beli"; "¿Me estás diciendo que hay un multiverso? Jajaja J-Nodal"; "J Balvin pues que Nodal tiene más tatuajes en su cara y tú no"; "Se viene tiradera en versión banda, ¡¡¡Aajuaaaa!!!"; "La primera foto es el original. La segunda ¡es el impostor!", y "Como dos gotas de agua, jajaja", fueron otros comentarios. Los usuarios también desataron los rumores que este podría ser el inicio de una colaboración entre Christian Nodal y J Balvin; lo cual, es muy probable porque ambos cuentan con trabajos con otros colegas que han resultado un éxito. Solo el tiempo lo dirá.

