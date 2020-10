J Balvin se convierte en el primer latino en tener una comida de McDonald’s que lleva su nombre Un combo de hamburguesa creado en su honor, es el nuevo reconocimiento que recibe J Balvin por parte de esta famosa cadena de restaurantes. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el título de The J Balvin meal, McDonald’s lanza un nuevo combo en honor del famoso reguetonero; quien, con esta alianza, se convierte en el primer latino en tener una comida que lleva su nombre, lo cual, confiesa, lo tiene muy emocionado. Image zoom (Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) “Es una locura porque estamos hablando de Michael Jordan y Travis Scott [en tener su propia comida]; así que es una bendición y el hecho de que soy latino”, comentó Balvin al medio estadounidense Complex. “Me considero un ciudadano global, pero soy de Medellín, Colombia, y esta es la primera vez que trabajan con un latino. Es una gran campaña, así que me siento muy orgulloso de ella”. RELACIONADO: J Balvin debuta como diseñador de interiores Para el intérprete de “Con altura” unirse a la famosa marca de hamburguesas representa un sueño de su niñez; incluso, reveló que le dio mucha alegría cuando visitó por primera vez uno de los restaurantes en Estados Unidos. “Cuando me llamaron diciendo que querían trabajar conmigo, inmediatamente, dije que sí porque se conecta conmigo y con mi infancia. Siempre he sido un gran admirador. Es una locura tener tu propia comida”, confesó. “Crecí con McDonald's. No nací en los Estados Unidos, pero desde que era niño, comía comidas de McDonald's”. ¿Pero que contiene el J Balvin combo? Este paquete incluye un Big Mac sin encurtidos, papas fritas medianas con salsa de tomate y un Oreo McFlurry. “Es una locura tener tu propia comida”, comentó. “No puedo esperar a ver gente que hace fila y compra la comida de J Balvin y apoya la cultura. Es realmente genial”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN J Balvin ahora carga una cadena con ornamentos en metal de cada uno de los componentes de su combo de McDonald’s. De acuerdo con USA Today, la comida podía adquirirse en restaurantes, comida para llevar, drive-thru y la aplicación por 6 dólares. Sin embargo, por su lanzamiento, ahora tienen una promoción exclusiva en la aplicación para comprarlo a un precio con descuento.

